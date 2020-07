Analía Doña

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

El intendente de El Carmen, situado a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, plagió varias partes de la emotiva arenga previa a la batalla final contra los alienígenas de la película Día de la Independencia de Will Smith y las usó para su discurso del 9 de julio.

Te puede interesar: ANSES| IFE| AUH: quiénes cobrarán el tercer bono y de cuánto será: ¿se abre una nueva inscripción?

Se trata de Rodolfo Alejandro Torres, intendente de El Carmen, municipio jujeño. En su discurso con motivo del 9 de julio, usó varias de las frases de la película Día de la Independencia en la que humanos luchan contra la invasión extraterrestre y las adaptó a nuestro presente. El discurso se viralizó rápidamente.

"Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia", decía el intendente.

Te puede interesar: Dueños de cabañas violaron los protocolos en Potrerillos y desalojaron a familias

Día de la Independencia es la película de 1996 protagonizada por Will Smith en la que una invasión alienígena amenazaba la existencia de la raza humana. Hacia el final del film, el actor que encarnaba al presidente de Estados Unidos les dice a sus soldados: "No entrarán rendidos y en silencio hacia la noche" y los arenga a luchar por su derecho a “vivir” y “a existir”, como dijo ayer el intendente jujeño.