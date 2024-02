Ignacio Torres advirtió que provincias patagónicas pueden cortar envíos de petróleo en conjunto

gobernador Ignacio Torres.jpg El gobernador de Chubut Ignacio Torres se reunirá con todas las provincias para evaluar medidas en conjunto sobre el recorte de la coparticipación a su jurisdicción.

Y agregó: "Yo quiero que termine la pelea. No es contra mí. Hoy me tocó a mí, mañana será otro. Todos los días hay alguien nuevo para pelearse. Ante falta de resultados, lo que buscan es tener un chivo expiatorio".

Asimismo, Torres señaló que no le importa que le "manden un ejército de trolls a escracharme y ponerme la cara de Chávez". En este sentido, afirmó que recibió un "ultimátum" de parte del gobierno nacional de manera privada.

Una medida "disolutoria del sistema federal"

"Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina", había indicado el gobernador de Chubut en un documento publicado en las últimas horas.

En respuesta a lo anterior, el presidente Milei lo calificó de lanzar "amenazas chavistas" y lo desafió: "Proceda y hágase cargo de las consecuencias", a la vez que señaló la posibilidad de que el mandatario provincial sufra una pena de prisión por sus eventuales medidas.

Javier Milei.jpg "Proceda y hágase cargo de las consecuencias", disparó Milei en respuesta a la amenaza del bloqueo de combustible.

El reclamo de las provincias patagónicas

En un reclamo avalado por todas las administraciones de la provincias patagónicas, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le dio este viernes un ultimátum a Javier Milei por la quita de subsidios y de coparticipación.

"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina", amenazó Torres durante un acto por el aniversario de la ciudad de Comodoro Rivadavia celebrado este viernes.

"Ahí los quiero ver si son tan guapos. Es ilegal lo que están haciendo, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Me hubiese encantado estar empujando juntos, pero me tengo que encontrar con un gobierno que nos quiere pisar la cabeza porque osamos decirle que no vamos a permitir que nos saquen la plata del transporte", agregó el mandatario provincial del PRO.

Más tarde, Torres compartió en sus redes sociales un comunicado que lleva la firma de todos y que se titula "Las Provincias Unidas del Sur", donde denuncia "extorsión con amenazas de restricción de fondos públicos" que le pertenecen a las jurisdicciones.

Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.

En el texto, los gobernadores acusan a la cartera de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, de retener "de manera indebida" fondos por deudas a corto plazo que el gobierno chubutense tomó durante la administración anterior.

"Hoy la provincia de Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus. En febrero, el Ministerio de Economía nos retuvo ilegalmente $13.500 millones, más de un tercio de nuestra coparticipación mensual", dice el escrito.

