Guerra en Medio Oriente: Nuevos bombardeos de Israel a Irán

Live Blog Post

guerra medio oriente israel atacó iran Imçagenes que se repiten en Irán. Foto: Gentileza

Israel lanzó más ataques contra Irán

Israel lanzó este miércoles una nueva ola de bombardeos contra Irán y atacó decenas de instalaciones vinculadas al régimen y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en una ofensiva que forma parte de la escalada militar que atraviesa Medio Oriente desde fines de febrero. Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los ataques fueron ejecutados por la fuerza aérea israelí en distintos puntos del país persa.

De acuerdo con lo difundido por las autoridades israelíes, los bombardeos estuvieron dirigidos contra infraestructuras militares y centros utilizados por la Guardia Revolucionaria para planificar y ejecutar ataques, incluidos complejos vinculados al uso de drones y misiles. Entre los blancos alcanzados se encuentra el cuartel general desde donde se coordinaban operaciones con vehículos aéreos no tripulados contra territorio israelí.

Las FDI indicaron que la ofensiva tuvo como objetivo debilitar las capacidades militares del régimen iraní y reducir su infraestructura operativa. Entre los sitios alcanzados figuran bases militares, instalaciones de seguridad y complejos logísticos vinculados con unidades especiales de la Guardia Revolucionaria en distintas ciudades iraníes.