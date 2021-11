Fuerte cruce de críticas entre Rodolfo Suarez y Anabel Fernández Sagasati

Enseguida un periodista le preguntó concretamente si pensaba que el Partido Justicialista esconde a Sagasti y la repuesta de Suarez fue la siguiente: "Bueno, yo no la veo en la vía pública".

Enseguida, a poco de que estas declaraciones se difundieran en distintos medios de la provincia, la legisladora le respondió al gobernador a través de Twitter. Allí escribió: "Poner la cara en política no es salir en los carteles, gobernador Rodolfo Suarez. Es recibir afiliados de OSEP que no tienen cobertura. Es ir a barrios que no tienen agua. Es no esconderse frente a la inseguridad. Eso es poner la cara en política estimado Rodolfo. Pruebe con eso".

En la misma rueda de prensa en la que el mandatario cuestionó a su adversaria política, lanzó otras críticas al Gobierno nacional y repitió conceptos respecto al envío de fondos y lo que entiende es una discrimnación hacia Mendoza.

Específicamente sobre el programa de asistencia financiera a las provincias, que anunció la Nación la semana pasada, Suarez informó que “Mendoza fue excluida. Fueron incluidas aquellas provincias en las que el Gobierno nacional tiene interés en ganar las elecciones. Es ahí donde están inyectando dinero, esto no debería ocurrir”.

Además aseguró que Asesoría de Gobierno está trabajando para presentar el reclamo formal. “Si tenemos que iniciar una acción judicial, lo haremos”, agregó el mandatario.