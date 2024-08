Fabiola Yañez deberá entregar su teléfono al fiscal que investiga la causa contra Alberto Fernández

►TE PUEDE INTERESAR: Sofía Pacchi fue citada a declarar en la causa contra Alberto Fernández

Julián Ercolini.JPG El juez Julián Ercolini.

En España harán una copia forense del teléfono de Fabiola Yañez

En el escrito que presentó ante el juez Julián Ercolini, el fiscal destacó "la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos" obtenidos a partir de conversaciones mantenidas por Whatsapp con Alberto Fernández y requirió que en un "marco de cooperación entre ministerios públicos se disponga la realización de una copia forense del teléfono".

Yañez vive actualmente en España, por lo que la fiscalía requiere de la colaboración de la justicia del país europeo para avanzar con la investigación. En ese sentido, se solicitó a los representantes del Ministerio Público español que citen a la ex primera dama para que aporte su teléfono, se haga una copia forense y se le devuelva el equipo una vez finalizado el procedimiento.

Qué dijo Alberto Fernández en la Justicia

El ex presidente Alberto Fernández presentó este mismo martes una apelación al fallo del juez Julián Ercolini que rechazaba que la causa por violencia género contra su ex pareja, Fabiola Yañez,se tramitara en los juzgados de San Isidro. La abogada del ex mandatario, Silvina Carreira, insistió con que los hechos denunciados habrían ocurrido en la quinta de Olivos, que está fuera de la jurisdicción de los tribunales de Comodoro Py, donde cursa la causa actualmente.

Además, la abogada de Fernández volvió a denunciar que no le permitieron estar presente durante la declaración de Yañez el 13 de agosto.

"Me apersoné hasta los estrados de la fiscalía a los fines de llevar adelante la diligencia y controlar la prueba y minutos antes de ingresar se me denegó el acceso”, sostuvo Carreira en el escrito al cual tuvo acceso Infobae.

Y agregó que a partir de esa declaración el fiscal “recondujo los hechos para pretender dejarlos en Capital”.

