en vivo En VIVO
Estados Unidos e Israel bombardean Irán y matan a sus principales líderes
La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Después de especulaciones Irán admitió la muerte de su líder supremo
EN VIVO
-
16:59
En Irán hay más de 200 muertos, entre ellos unos 40 niños
-
15:38
Trump dijo que Teherán busca una salida negociada
-
13:29
Netanyahu aseguró que Israel intensificará ataques contra Irán
-
12:58
“Aplastaremos por la fuerza las bases del enemigo” dijo el presidente de Irán
-
9:53
Acusado en la causa AMIA es el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán
-
8:56
El presidente iraní advirtió que la venganza es “legítima”
-
0:29
Irán confirmó la muerte de Alí Jamenei
-
22:19
Ataques a los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái dejaron un muerto como saldo
-
19:27
Irán desmintió a Trump
-
18:12
Medios israelíes aseguran que el líder supremo Jamenei murió tras los ataques
-
16:43
Hay indicios de que murió Alí Jamenei, aseguró el primer ministro israelí
-
15:41
Reportan 200 muertos por los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán
-
13:42
Cancillería respaldó la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán
-
13:39
Expectativa por el discurso del líder supremo iraní
-
13:31
Estados Unidos pidió evitar el transporte comercial por el Golfo
-
13:13
Israel aseguró haber matado al ministro de Defensa iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria
-
12:08
Argentina refuerza su nivel de seguridad
-
11:47
El primer ministro de Israel agradeció a Donald Trump tras el apoyo en los ataques
-
11:32
El mapa de las ciudades atacadas de Irán
-
11:21
Irán bloqueó Internet y las comunicaciones telefónicas
-
11:23
Irán respondió al ataque
-
11:22
Donald Trump llamó a los iraníes a levantarse contra el régimen