Estados Unidos e Israel bombardean Irán y matan a sus principales líderes

Donald Trump habló de los nuevos líderes que gobiernan irán tras los ataques.

Netanyahu dijo que seguirán atacando a Irán.

Columnas de humo en Teherán producto de los bombardeos.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán murió en los ataques de Estados Unidos e Israel.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Después de especulaciones Irán admitió la muerte de su líder supremo

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO

