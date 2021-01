"En Salud, Juntos por el Cambio hace política chiquita"

-Télam: ¿Qué opina de la actitud adoptada por la oposición de exigir explicaciones sobre la vacunación y cuando el ministro los convoca a una reunión deciden no asistir?

-Pablo Yedlin: La reunión surge por un pedido de ellos que hacen en diciembre y de conversaciones con Carmen Polledo (diputada del PRO, vicepresidenta de la comisión de Acción Social y Salud) y como hubo mucha actividad en la Cámara y obviamente en el Ministerio, quedamos en hacerla en la primera quincena de enero y como no teníamos habilitado hacer reuniones, Ginés aceptó hacerla en su despacho el 13 de enero. Como no había vuelos, quedamos para el 19 de enero, pero ahora el interbloque de Juntos por el Cambios dice que no va.

T: ¿Y la reunión se va a realizar igual?

PY: Ayer (por el sábado)los diputados que dirigen el interbloque decidieron que no iban a ir porque quieren una reunión en el Parlamento y no una audiencia como las que nos dio Ginés. La reunión se va a hacer igual con los diputados de otros bloques que integran la comisión y le pediremos a Ginés hacerla también en la cámara. El no va a tener problemas en concurrir.

T: ¿Por qué cree que cambiaron de opinión?

PY: En este tema de salud no justifica querer hacer política chiquita. De todos modos, las audiencias siempre son públicas. Pero como todas las reuniones que se han transmitido por Diputados TV en vivo, hoy entendemos que cualquier reunión que no se transmita es privada. Pero de ninguna manera la reunión es privada. Quiero recordar que (el exministro de Salud de Cambiemos, Adolfo) Rubinstein no vino nunca al Congreso y no había vacunas de calendario. No me parece bien que no vayan. Nosotros vamos a ir. Hacen esto porque no confían porque no se transmite; no me parece bien. Nada de lo que hace este Gobierno está bien para ellos. Es llamativo. Creo que ellos entienden que les genera alguna ventaja electoral, pero que me parece todo lo contrario. Hay cierta mirada en la paja del ojo ajeno.

T: Usted habló de ventaja electoral ¿Cree que esa postura tiene que ver con una cuestión electoral de posicionarse de cara a las próximas elecciones?

PY: No han tenido ningún empacho en presentar denuncias penales contra el ministro. Lo cierto es que la información el Ministerio la quiere dar y se la va a dar a todos lo que la quieran escuchar. No hay nada que ocultar. Las vacunas son eficaces y seguras. Los tiempos están programados absolutamente y tanto Anmat, como la comisión nacional de Inmunizaciones y el Ministerio de Salud vienen haciendo su tarea de manera impecable.

T: ¿En qué etapa está el proceso de vacunación que lleva adelante el Gobierno y en qué estado se encuentran las negociaciones con los laboratorios para la adquisición de las diferentes vacunas?

-PY: Ya se han colocando la mitad de las dosis de la vacuna Sputnik que llegaron, cerca del 50 por ciento. Las provincias han aprendido protocolos y el proceso de vacunación se realiza según lo previsto. Eso va a ser que tengamos velocidad más alta cuando vengan más vacunas. Hay que aclarar que no hay un efecto colateral serio tras la aplicación de la vacuna. Los efectos han sido frecuentes pero leves. Es muy tranquilizador, más allá que el estudio estuvo hecho en 40 mil voluntarios, con más de un millón de vacunados en el mundo, es más tranquilizador para todos. La segunda tanda de dosis llega antes de fin de enero. Astrazeneca llega en marzo. Se sigue trabajando en los avances de la vacuna china y se sigue trabajando con Johnson y Johnson de Estados Unidos, que es similar a la Sputnik.

T: ¿Hay alguna estimación de tiempo de cuándo estará la mayor cantidad de población vacunada?

PY: Va a ser un año completo donde la gente se va a estar vacunando, pero depende de la disponibilidad. No queremos generar expectativas. De todas manera, ninguna vacuna genera inmunidad esterilizante. Por eso, debemos seguir cuidándonos. No está demostrado que evitan el contagio, sino que vamos a tener menos enfermos.

T: ¿Cree que las clases presenciales deben comenzar el 1 de marzo, más allá del proceso de vacunación?

PY: El ministro de Educación (Nicolás) Trotta fue claro. Dijo que se va a hacer el máximo esfuerzo para que la mayor cantidad posible de días de clases sean presenciales. Hay que priorizar la vacunación de docentes y los protocolos para las escuelas para que vuelvan las clases presenciales. Trotta también dijo que hay voluntad de que regresen y aclaró que no está condicionada la presencialidad a la vacunación, son dos temas separados. La presencialidad no la podemos perder. Va a depender de la situación sanitaria del país. Se puede dar un segundo brote, pero no un año sin clases

T: ¿Cómo cree que será el 2021 en este contexto de pandemia?

PY: Va a ser un año en el que se va a ir intercalando cierre-apertura. Va a seguir al ritmo de la pandemia. En lo personal, siempre he estado más a favor de un cierre más duro por menos tiempo, como han hecho países como Israel o Corea. Me parece que cierres parciales son poco efectivos y generan desgaste. Las restricciones o aperturas tienen que ser decididos por las diferentes jurisdicciones. No se puede cerrar o reabrir toda la Argentina porque AMBA tenga más o menos casos. Ese ritmo hay que manejarlo, que es lo que se está haciendo.