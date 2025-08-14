En la provincia ningún juez penal realiza audiencias durante la tarde, según datos de la Corte

Asamblea Legislativa 2025 Alejandro Gullé Alejandro Gullé. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Sin embargo, más allá de las disputas discursivas entre ambos poderes, las estadísticas oficiales arrojan que solo el 13%, en promedio, del total de las audiencias penales se realizan de tarde. El 87% restante entre las 8 y las 13.

Otro de los datos llamativos es que ningún juez penal tiene asignado trabajar después de las 13 y que la cantidad de funcionarios y empleados judiciales se reduce drásticamente en el turno vespertino.

¿Qué pasa internamente en el Juzgado Penal Colegiado 1 y 2?

Según los datos de la Suprema Corte, en el Juzgado Penal Colegiado Nº1 se registraron 2.955 audiencias entre enero y junio de este año, de las cuales solo 310 se realizaron en horario vespertino, lo que representa el 10,49% del total. En cuanto al recurso humano, de los 11 jueces, ninguno trabaja de tarde. Del total de 14 funcionarios, solo uno permanece en horario vespertino, mientras que de los 47 empleados, únicamente 7 trabajan después de las 13.

En el Juzgado Penal Colegiado Nº2 el porcentaje es un poco mayor. En el mismo período de tiempo, realizaron 2.815 audiencias y apenas 492 de tarde, es decir, el 17,47% de las audiencias fueron después de las 13.

Aquí trabajan también 11 magistrados, pero ninguno está presente de tarde. De los 14 funcionarios, 1 se queda después de las 13. De 42 empleados, solo hay 6 de tarde.

¿Y en San Rafael?

La situación en San Rafael es peor. Según los números de la Suprema Corte, entre enero y junio el Juzgado Penal Colegiado de San Rafael registró 1.096 audiencias penales en horario matutino y únicamente 4 en la tarde (el 0,36% del total).

En cuanto al personal, este juzgado tiene 4 magistrados en el turno matutino y ninguno en el vespertino. De los 6 funcionarios, solo 1 permanece durante la tarde, mientras que los 27 empleados se concentran exclusivamente en el horario de mañana.

Los datos del Juzgado Penal de General Alvear, Tunuyán y Malargüe

Los datos de la Suprema Corte indican que en la tarde en el Juzgado Penal de General Alvear no se trabaja de tarde. Las 322 audiencias que se realizaron en lo que va del año fueron de mañana.

En Malargüe, la situación es la misma. Se realizaron 188 audiencias y todas de mañana.

En Tunuyán, también hubo 910 audiencias y todas de mañana.

El Juzgado Penal de San Martín es el que más trabaja, según los números de la Corte

En el documentado informado por la Suprema Corte, el Juzgado Penal Colegiado es el que más de trabaja de tarde. Realizaron un total de 892 audiencias de las cuales 321 fueron en horario vespertino, es decir, el 36%. Aunque los números del recurso humano son similares al resto de los departamentos: de cinco jueces ninguno trabaja de tarde, de 6 funcionarios solo 1 está durante el horario vespertino, de 18 empleados quedan 3 después de las 13.

Algunos Tribunales Penales Colegiados tienen más movimiento durante la tarde

Los Tribunales Penales Colegiados, que entre sus funciones tienen trabajar en segunda instancia según la ley 9.040, presentan un panorama diferente. El Tribunal Penal Colegiado Nº1 realizó 870 audiencias, de las cuales 214 se desarrollaron durante la tarde, lo que representa el 25% del total.

Sin embargo, en términos de recursos humanos, de los 12 magistrados ninguno trabaja en horario vespertino. De los 7 funcionarios, solo 2 permanecen en la tarde, mientras que de los 25 empleados, únicamente 1 cumple el turno vespertino.

En cambio, el Tribunal Penal Colegiado 2 baja su actividad durante la tarde. De 679 audiencias entre enero y junio, 106 fueron en el turno vespertino (16%). Del total de 10 magistrados, ninguno trabaja de tarde. De 6 funcionarios 3 trabajan en el horario vespertino. De 28 empleados ninguno presta funciones de tarde.

En San Rafael, la situación cambia abruptamente: de 219 audiencias, solo dos fueron de tarde. De hecho, no hay ningún empleado registrado durante el turno vespertino.

En San Martín, el Tribunal Penal Colegiado registró 448 audiencias, de las cuales 58 se realizaron en horario vespertino, lo que equivale al 13% del total. Sin embargo, según la información proporcionada por la Suprema Corte, ningún integrante del personal trabaja durante la tarde.

Los cambios que pretende Alfredo Cornejo

