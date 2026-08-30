El PRO busca recuperar protagonismo en Mendoza y exhibe su unidad con Cornejo en un encuentro regional

“Queremos afianzar la presencia del PRO dentro de Cambia Mendoza”, señaló Quintana, quien además fue contundente al describir el objetivo partidario: “Estamos focalizados en hacer crecer el PRO en Mendoza”.

También mencionó que durante la renovación de autoridades del partido en la provincia, apostaron a una lista de unidad, ya que es lo que más les interesa en esta etapa: mostrar fortaleza y un proyecto en común.

En ese escenario, la participación de Allasino adquiere una importancia particular. El intendente de Luján de Cuyo es uno de los dirigentes con mayor exposición del PRO en la provincia y compartirá escenario con la diputada nacional Silvia Lospennato y el gobernador Alfredo Cornejo.

La presencia de Cornejo también funciona como una señal política. El radicalismo gobierna Mendoza dentro de Cambia Mendoza y el PRO busca conservar y ampliar su espacio dentro de esa alianza, en momentos en que el mapa opositor al peronismo atraviesa nuevas reconfiguraciones.

La unidad de Cambia Mendoza entre funcionarios de Cornejo, como el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu y el ex ministro de Producción de la Nación, Dante Sica (PRO).

Funcionarios de Cornejo y dirigentes del PRO, en los mismos paneles

El encuentro tendrá tres bloques. El primero estará dedicado al “valor de las Economías Regionales”; el segundo abordará los problemas de competitividad, las barreras y la innovación que enfrenta el sector privado y el tercero estará enfocado en las herramientas públicas para impulsar el desarrollo productivo.

Entre los participantes estará el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, quien compartirá uno de los paneles con Dante Sica, economista y ministro de Producción de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

La combinación de dirigentes del PRO y funcionarios provinciales apunta así a mostrar un frente común alrededor de una agenda productiva y, al mismo tiempo, una convivencia política entre el macrismo mendocino y la administración radical.

Sin diálogo con la vicegobernadora Hebe Casado

Quintana también fue consultado por la situación de la vicegobernadora Hebe Casado, quien durante los últimos años tuvo un papel relevante dentro del PRO mendocino, aunque posteriormente buscó acercarse a La Libertad Avanza e incluso manifestó su intención de incorporarse formalmente a ese espacio.

En ese sentido, el secretario de la Fundación Pensar aseguró que actualmente no existe ningún vínculo político con Casado. “No tenemos diálogo”, afirmó.

La definición marca una distancia explícita respecto de una dirigente que durante un período representó una de las principales referencias del PRO en Mendoza y que ahora quedó alejada de la estructura partidaria que busca reorganizarse en la provincia.

Una agenda productiva con trasfondo político

Las acreditaciones comenzarán a las 16.45 y la apertura formal está prevista para las 17. Luego se sucederán los tres paneles, hasta el cierre previsto para las 20.

Aunque el eje formal será la economía regional, la jornada servirá también para que el PRO vuelva a ocupar espacio en la discusión pública mendocina. Con Allasino como uno de sus principales referentes locales, dirigentes nacionales del partido y funcionarios de Cornejo compartiendo escenario, Fundación Pensar buscará mostrar que el macrismo todavía tiene una estructura propia en la provincia y pretende hacerla crecer dentro de Cambia Mendoza.