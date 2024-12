El PJ celebra una cumbre con Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa como invitados

El Partido Justicialista (PJ) Bonaerense, con Máximo Kirchner a la cabeza, se reunirá este lunes en Moreno y estarán presentes la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y el ex candidato en las elecciones 2023 y referente del Frente Renovador, Sergio Massa. Axel Kicillof fue invitado pero aún no ratificó su asistencia al evento.