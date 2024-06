El gobierno de Milei denunció penalmente al responsable de no repartir los alimentos a comedores

De La Torre también será cuestionado por supuestos desmanejos en los contratos de algunos de sus colaboradores.

Sandra Petovello.jpg La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, no solo dejó fuera de su cartera a De La Torre, sino que pidió que la Oficina Anticorrupción lo investigue.

Posibles contratos por fuera del Estado

Además, y a raíz de una investigación periodística, el exsecretario está bajo la lupa de Capital Humano por presuntas contrataciones que se habrían realizado por fuera de la estructura estatal, a través de la Organización de Estados Iberoamericanos.

A esas sospechas, se sumó la ineficacia a la hora de notificar las fechas de vencimiento de los productos almacenados, muchos próximos a la fecha límite.

En la rueda de prensa que realiza a diario, el vocero Manuel Adorni confirmó la existencia de la presentación ante la Oficina Anticorrupción.

"Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente le transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones a la ministra. Nosotros no nos entrometemos en ese proceso. Cuando efectivamente haya un avance, se los vamos a estar comunicando", afirmó.

La causa penal, por su parte, se sorteará el lunes en la Justicia.

El perfil de Pablo De La Torre

Pablo De la Torre es un médico pediatra, padre de 7 hijos -según lo describe en sus redes sociales- y hermano del exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre.

En 2018, De la Torre fue un férreo opositor en el Senado de la Ley de Interrupción legal del embarazo.

Fue uno de los oradores, y cuando tuvo la palabra, expresó: "De aprobarse esta ley habrá niños argentinos que en democracia no van a poder nacer, no van a poder jugar, amar, reír o llorar". También señaló: "Miles de mujeres van a quedar destruidas porque créanme y he visto las secuelas y el síndrome post aborto es devastador".

Es además, el presidente de la Fundación Concordia, de corte conservador y con un estrecho vínculo con la Iglesia Católica, que promueve los valores tradicionales de la familia y se opone al aborto legal. El Concejo Deliberante de San Miguel declaró al municipio "Pro Vida" en 2018.

Qué pasó con los alimentos almacenados

La distribución de alimentos para ayuda social y su entrega a comedores, muchos de los cuales organizados por movimientos sociales, quedaron en el ojo de la tormenta en los últimos días en un contexto de denuncias cruzadas entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras. Mientras los movimientos de desocupados denunciaban el corte de los envíos y se comprobó que había depósitos abarrotados de productos sin distribuir, la administración de Javier Milei apuntó contra una serie de dirigentes piqueteros, acusándolos de irregularidades en el manejo de fondos de ayuda social y hasta se ordenaron allanamientos y otras medidas contra ellos, como la inhibitoria de bienes lanzada contra Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

Sin embargo, la decisión del juez federal Sebastián Casanello de ordenar la indagatoria del dirigente social vino acompañada por otro pedido para el Gobierno: la de elaborar un informe sobre todos los alimentos que están adentro de depósitos y que no fueron distribuidos a comedores sociales, pidiendo además que entregue un plan de distribución de los mismos en un plazo no mayor a 72 horas.