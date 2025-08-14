El gobierno impulsó una contrapropuesta por el Impuesto a los Combustibles con aval mendocino

En paralelo, La Libertad Avanza, el PRO, un sector de la UCR y Producción y Trabajo (San Juan) firmaron un dictamen de minoría que busca coparticipar el Impuesto a los Combustibles. Allí Nieri tuvo un fuerte protagonismo, e incluso señaló que ya hay gobernadores que están estudiando el nuevo ofrecimiento del oficialismo.

En el plenario de comisiones se dictaminó sobre el proyecto del impuesto a los combustibles José Luis Espert, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, junto a Lorena Valverde, presidenta de la Comisión de Energía. Foto: Gentileza Cámara de Diputados

De esta forma, el proyecto que recibió media sanción del Senado con el impulso de los gobernadores queda listo para convertirse en ley en la Cámara de Diputados, aunque hay dudas sobre si la oposición será capaz de resistir un eventual veto presidencial.

Los puntos centrales de la contrapropuesta

El diputado Nieri presentó una alternativa al proyecto votado en el Senado sobre la coparticipación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Propone que el fondo se mantenga y que luego a fin de año, una vez revisado, el remanente sea distribuido a las provincias en base a la Ley de Coparticipación.

"Con algunos gobernadores lo hablamos y parece una propuesta razonable", aseguró el mendocino.