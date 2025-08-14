Inicio Política Combustibles
Coparticipación

El gobierno impulsó una contrapropuesta por el Impuesto a los Combustibles con aval mendocino

Lisandro Nieri acompañó la iniciativa junto a LLA y el PRO en un dictamen de minoría. Aseguró que ya está siendo analizado por algunos gobernadores

Por UNO
Lisandro Nieri

Lisandro Nieri, diputado radical.

El gobierno nacional presentó un nuevo proyecto para la redistribución del Impuesto a los Combustibles que cuenta con el aval de diputados de La Libertad Avanza, el PRO y del radicalismo mendocino. Lleva la firma del diputado Lisandro Nieri en el dictamen de minoría, que se conoció este miércoles.

La contrapropuesta del gobierno de Javier Milei llegó poco después de que se votara la moción de 24 gobernadores -acompañado por la mayoría- que redistribuye con las provincias lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles, de la mano de la eliminación de una serie de fondos fiduciarios.

Al finalizar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Energía, se pasó a la firma de los dictámenes y el de mayoría, con 46 rúbricas, resultó del que suscribieron los representantes de Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

En paralelo, La Libertad Avanza, el PRO, un sector de la UCR y Producción y Trabajo (San Juan) firmaron un dictamen de minoría que busca coparticipar el Impuesto a los Combustibles. Allí Nieri tuvo un fuerte protagonismo, e incluso señaló que ya hay gobernadores que están estudiando el nuevo ofrecimiento del oficialismo.

En el plenario de comisiones se dictaminó sobre el proyecto del impuesto a los combustibles
José Luis Espert, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, junto a Lorena Valverde, presidenta de la Comisión de Energía.

José Luis Espert, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, junto a Lorena Valverde, presidenta de la Comisión de Energía.

De esta forma, el proyecto que recibió media sanción del Senado con el impulso de los gobernadores queda listo para convertirse en ley en la Cámara de Diputados, aunque hay dudas sobre si la oposición será capaz de resistir un eventual veto presidencial.

Los puntos centrales de la contrapropuesta

El diputado Nieri presentó una alternativa al proyecto votado en el Senado sobre la coparticipación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Propone que el fondo se mantenga y que luego a fin de año, una vez revisado, el remanente sea distribuido a las provincias en base a la Ley de Coparticipación.

"Con algunos gobernadores lo hablamos y parece una propuesta razonable", aseguró el mendocino.

Temas relacionados:

Te puede interesar