El Gobierno estudia modificaciones de la Ley Bases y encara una nueva puja en el Senado

"Algunos radicales no quieren que al Gobierno le vaya bien", dice una encumbrada fuente libertaria en el Senado, quien reconoció que en el bloque "no derrochan" optimismo sobre lo que puede llegar a pasar en el tratamiento de los próximos días. El sinceramiento se dio luego de que el senador radical Maximiliano Abad criticara en diálogo con Radio Rivadavia la forma de negociación del oficialismo: dijo que esta semana no habría dictamen y que los libertarios "no actúan en consecuencia" para tener la ley.

El polo de la UCR compuesto por Abad, el fueguino Pablo Blanco y el jefe de bloque Martín Lousteau resulta determinante en la oposición sobre diferentes partes del proyecto. También aparece la díscola del PRO, Guadalupe Tagliaferri, quien eligió desmarcarse de su bloque y aportó diversas objeciones a artículos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el blanqueo de capitales.

A esas negociaciones se le suma la complejidad de lograr consensos con senadores que responden a sus gobernadores o a los intereses provinciales y que tienen fuertes disidencias con otros aspectos de la Ley Bases. El ejemplo cabal es la suba de los diferentes pisos en el Impuesto a las Ganancias, que tiene como principal grupo opositor a los mandatarios de las provincias patagónicas. Según reconocieron fuentes libertarias en el Senado, hay una voluntad del oficialismo para ceder en este aspecto; aunque esto no es avalado desde la Casa Rosada.

Fuentes involucradas en la negociación reconocieron que la suba del gravamen afectaría de manera mucho más considerable a las provincias sureñas que a otras del norte. "Aceptamos esas quejas y queremos consensuar porque se trata de algo que nos podemos extender", marcó un senador libertario que ejemplificó y dijo que le resulta adecuada una suba del piso de Ganancias de $ 2.200.000 para solteros y $ 2.700.000 para casados. Consultado para ratificar esta disposición, un funcionario de estrechísima confianza de Milei dijo que esa alternativa no está en evaluación.

Hay aspectos nodales como el RIGI o a la reforma laboral que son considerados "imprescindibles" por el Presidente y el Ministerio de Economía. Desde estas áreas marcan que sin la existencia de ambos se dificultaría la llegada de inversiones extranjeras que facilitarían la recuperación económica y el arribo de dólares.

Esto fue resaltado en un reportaje de Clarín al asesor presidencial Federico Sturzenegger, quien enfatizó que "sin la Ley Bases la convergencia al equilibrio fiscal será con menor crecimiento y con más impuestos. Creo que es un peor escenario para todos".

Luego del cuarto intermedio que se dictó el jueves pasado, el plenario de comisiones se retomará este lunes y "lo más probable" es que continúe el martes. Aún se desconoce cuál será el día que se firme el dictamen.

Desde el oficialismo pujan para que la sesión en el recinto sea el 22 de mayo, aunque diferentes senadores opositores buscan posponerla hasta el 30 del mismo mes. "Varios gobernadores creen conveniente que la sesión sea después del Pacto de Mayo", dijo a El Cronista una senadora de gran vínculo con el gobernador de su provincia.

La agenda simbólica de Milei

Desligado de las negociaciones directas de la Ley Bases, Milei tendrá una semana signada por diferentes eventos por fuera del ámbito legislativo.

El primero será mañana, cuando se inaugure el busto del expresidente Carlos Menem en la Galería de los bustos presidenciales. Aún sin horario confirmado, el jefe de Estado se hará presente y hará un nuevo homenaje a quien considera como el mejor presidente desde la vuelta de la democracia. Lo hará un 14 de mayo, cuando se cumplan 35 años de la victoria electoral que llevó al riojano a ser el sucesor de Raúl Alfonsín.

Ese salón por donde entran los funcionarios de Gobierno tiene los bustos de casi todos los expresidentes argentinos (no está el de Isabel Perón, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Cristina Kirchner y Mauricio Macri; por ejemplo). Semanas atrás hubo un cambio del mobiliario, cuando se desplazó la figura de Néstor Kirchner y se la alejó de la entrada principal; mientras que se dejó un hueco en donde iría la escultura de Menem. "Si los del gobierno anterior tocaban al ingresar el busto de Néstor, Milei va a hacer lo mismo con el de Menem", se le escuchó decir a un funcionario.

Está confirmada la presencia de Zulemita Menem, así como los funcionarios libertarios que pertenecen al árbol genealógico del exmandatario como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem.

Ese mismo día se conocerá el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. El Gobierno espera que sea una cifra de un dígito que permita justificar el rumbo de la gestión económica. Se espera que si hay un discurso, el libertario mencione los principales logros de la primera gestión menemista y mencione particularmente el caso del Plan de Convertibilidad.

Aquello será la antesala para un nuevo viaje internacional que encabezará Milei. Sin agenda de Estado, el Presidente estará en España entre el 18 y 19 de mayo para participar de un festival organizado por el partido de ultraderecha Vox. Este nuevo evento se da en medio de la tensión que el libertario mantiene con el gobierno de Pedro Sánchez por las diferencias ideológicas y que recientemente se materializó en un cruce con un ministro de ese país.

Desde la Casa Rosada comentaron que no se manifestó en ningún momento la intención de organizar una audiencia con el presidente español ni con el Rey de España, Felipe VI. Se trata de un viaje con un alto vuelo político porque en pocas semanas se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo, y en el evento, Santiago Abascal y los candidatos del partido presentarán su programa para los comicios que se llevarán a cabo en junio.

Semanas atrás, el mandatario argentino confirmó en la red social X que iba a participar de esta cumbre y el líder de Vox le respondió: "Será un placer y un orgullo recibirte de nuevo en el Europa Viva '24, querido Javier Milei".