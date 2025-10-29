El Gobierno concluyó la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y lo envía a la Legislatura

El Gobierno dio por finalizado el procedimiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación de cobre en Uspallata en el proyecto PSJ Cobre Mendocino y se enviará a la Legislatura para su ratificación, conforme lo establece la Ley 7722. Esta instancia marca un hecho histórico en la minería de Mendoza, con un proyecto de mediana escala y que concreta una nueva actividad productiva como es la minería metalífera, fundamental para la transición energética mundial.
Se trata de la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación de cobre en Uspallata, elaborada con los informes de organismos técnicos y considerando las opiniones de la Audiencia Pública
La novedad se publica este miércoles en el Boletín Oficial en las resoluciones 404 y 405, de la Dirección de Minería. Allí se establecen los aspectos ambientales y técnicos que deberán tenerse en cuenta por parte de la minera San Jorge. Ahora, la DIA quedará sujeta a la ratificación de la Legislatura.
Mendoza aprobó hace un año un nuevo Código de Procedimiento Minero, en el que se fortalecen los controles de la actividad metalífera.
La DIA tuvo un cuenta los 16 dictámenes sectoriales, los informes técnicos de la Autoridad Ambiental Minera y de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC), así como las evaluaciones de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) y del Consejo Provincial del Ambiente.
