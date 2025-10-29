El Gobierno concluyó la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y lo envía a la Legislatura

La novedad se publica este miércoles en el Boletín Oficial en las resoluciones 404 y 405, de la Dirección de Minería. Allí se establecen los aspectos ambientales y técnicos que deberán tenerse en cuenta por parte de la minera San Jorge. Ahora, la DIA quedará sujeta a la ratificación de la Legislatura.

Mendoza aprobó hace un año un nuevo Código de Procedimiento Minero, en el que se fortalecen los controles de la actividad metalífera.