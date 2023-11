El Gabinete de Milei: todos los funcionarios confirmados y los que se analizan

Además, también adelantó casi todos los nombres que presidirán las ocho carteras: todos los futuros funcionarios confirmados hasta el momento y sus roles.

Hace meses que el economista liberal viene compartiendo nombres de sus ministros y otros colaboradores.

Javier Milei.webp Ya han trascendido muchos nombres del equipo que acompañará a Javier Milei.

Todos los puestos confirmados para el gobierno de Milei

Hasta el momento, Javier Milei confirmó a los siguientes individuos de diversos ámbitos para presidir ministerios, organismos públicos, secretarías y otras entidades:

Ministerio de Justicia : el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona .

: el abogado penalista . Ministerio del Interior : el ex presidente del BID, Guillermo Francos .

: el ex presidente del BID, . Cancillería/Relaciones Exteriores : la economista Diana Mondino.

: la economista Ministerio de Capital Humano : la ex vicepresidenta de la Ucedé, Sandra Pettovello .

: la ex vicepresidenta de la Ucedé, . Ministerio de Infraestructura : el ex director de KPMG Argentina, Guillermo Ferraro .

: el ex director de KPMG Argentina, . Jefatura de Gabinete : el ex Aeropuertos Argentina 2000, Nicolás Posse .

: el ex Aeropuertos Argentina 2000, . Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) : la ex candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo .

: la ex candidata a gobernadora bonaerense, . Banco Central : el ideólogo de la dolarización que sostiene Milei, Emilio Ocampo .

: el ideólogo de la dolarización que sostiene Milei, . Secretaría de Trabajo : el ex funcionario macrista Gustavo Morón .

: el ex funcionario macrista . Secretaría Legal y Técnica : el abogado de Milei, Diego Spagnuolo .

: el abogado de Milei, . Cultura : el productor teatral Leo Cifelli .

: el productor teatral . Conicet: el médico veterinario Daniel Salamone

Aunque buena parte de estos nombres fueron confirmados antes del balotaje, este lunes el presidente electo también reveló nuevos nombres como el de Píparo al frente de ANSES y el de Cuneo Libarona en Justicia.

En este marco, la gran expectativa gira en torno a quién será el titular del Palacio de Hacienda que piloteará el inicio de la gestión económica de Milei en el delicado contexto actual de crisis macroeconómica.

Este lunes Milei también compartió diversos nombres con los que espera o le gustaría trabajar y, entre ellos, de los más resonantes fue el de Florencio Randazzo: el liberal elogió al ex ministro de Interior y Transporte de Cristina Kirchner y candidato a vicepresidente junto al cordobés Juan Schiaretti en las elecciones de este año y dijo que estará en su equipo.

Además, también trabajará junto al presidente electo el ex ministro de Finanzas y posterior titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, Luis "Toto" Caputo.

En cuanto a ex funcionarios macristas refiere, Milei también destacó el trabajo del antiguo titular de la cartera de Energía, Javier Iguacel, y adelantó que espera hablar con él, especialmente para la gestión de la petrolera estatal YPF: "Nos gustaría que se incorpore".

También acompañarán a Milei tal como hicieron durante la campaña el ex secretario de Política Económica de Carlos Menem, Carlos Rodríguez; el ex presidente del Banco Central y ex ministro de Economía de Menem, Roque Fernández y el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Darío Epstein; como parte de un consejo de asesores económicos.

Expectativa por el ministro de Economía de Milei

Aunque suena el nombre del ex hombre de Macri frente al Banco Central, Federico Sturzenegger, el titular de La Libertad Avanza dijo este lunes que se guardará la confirmación por un tiempo para no influenciar la política económica de la gestión saliente en las próximas tres semanas.

Este lunes, Milei apuntó contra Sergio Massa, su oponente de este domingo y actual ministro de Economía, quien en su discurso para asumir la derrota dijo que la responsabilidad económica ya es de Milei desde este mismo lunes.

Milei aún no confirma a su ministro de Economía: suena Federico Sturzenegger.

Para el liberal, decir esto fue "una canallada" y le pidió a la gestión actual que se "haga cargo de lo que van a hacer hasta el 10/12", al igual que asumir "lo que están dejando como herencia".

Debido a esto, el presidente electo reveló en declaraciones radiales que planeaba compartir este mismo lunes el nombre de su ministro de Economía, pero su equipo decidió "tomar precauciones" tras el discurso de Massa.

También hay expectativa respecto al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), nombre que Milei ya tiene definido, aunque decidió no compartirlo aún.

