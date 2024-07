El fin del liderazgo de Macri y Cristina Kirchner y las alternativas que asoman

Desde esa ruptura el diálogo se tercerizó a través de los macristas Humberto Schianovi, Fernando De Andreis y Darío Nieto. A ella la representaron Damián Arabia, Pablo Walter y Juan Pablo Arenaza. Hasta que intervino, infructuosamente, el pinamarense Martín Yeza a quien Mcri impuso este viernes como presidente de la asamblea del PRO, un órgano legislativo que fue noticia por primera vez en dos décadas de historia partidaria.

En los pasillos de la Cámara de Diputados, Yeza había puesto sobre aviso a Arabia a quien conoce desde 2008 cuando empujaron lo que fue Unión PRO entusiasmados con Macri, Francisco de Narváez y Felipe Solá. El ex intendente de Pinamar ofreció bajar el tono a la pelea entre Macri y su ex ministra. No lo logró pero se quedó con el cargo prometido a Bullrich a quien acusó de llevarse "puesto" el partido. Macri siguió todo desde Europa.