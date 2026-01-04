Donald Trump advirtió a Delcy Rodríguez: qué se sabe de la venezolana que reemplazó a Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que su par venezolano, Nicolás Maduro, sería “inteligente” si eligiera dejar el poder Donald Trump ya había advertido a Nicolás Maduro que dejara el poder en Venezuela.

Mientras tanto, la comunidad internacional aún se pregunta por qué asumió Delcy Rodríguez, vicepresidenta del dictador Maduro, quién es, cómo piensa y qué podría pasar en el futuro próximo.

Quién es Delcy Rodríguez y por qué Donald Trump aceptó su interinato

Delcy Rodríguez es una histórica dirigente del chavismo. Fue nombrada por el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela como la reemplazante de Nicolás Maduro, de manera provisoria. En Estados Unidos, no chistaron ante la decisión. Solo le advirtieron que “haga lo correcto”.

Es que Delcy Rodríguez defiende los principios del chavismo, pero, a su vez, entiende de la necesidad de Venezuela de adaptarse a las exigencias económicas de los nuevos tiempos. En el seno del gobierno de Donald Trump creen que en ella podrán encontrar una figura con la cual poder negociar el rumbo del país.

Rodríguez sabe cómo funciona Venezuela, conoce el Estado y tiene el apoyo del Ejército venezolano. Según dicen en Estados Unidos, ese conocimiento que ella tiene es clave para salir del paso, para resolver lo urgente, para hacer funcionar la transición en las primeras dos semanas.

No podría haberlo hecho un opositor que no tiene asiento en Venezuela, explican.

Según dijo Donald Trump, por ahora Delcy Rodríguez ha mostrado predisposición para cooperar con esa especie de “administración” de Estados Unidos de la que habló el propio presidente. Si esa disposición dejara de ser tal, podría sobrevenir una segunda ola de ataques.

Delcy Rodríguez, la hija de un marxista que conducirá Venezuela bajo la mirada de Donald Trump

Delcy Rodríguez es una abogada de 56 años. Desde junio de 2018 es la segunda de Nicolás Maduro, pero, además desde agosto de 2024 era ministra de Hidrocarburos, un área clave de interés para Donald Trump.

Delcy Rodríguez es quien reemplaza a Nicolás Maduro en Venezuela. Donald Trump negociará con ella.

Es hija de un militante marxista y profesa ideales de la izquierda. Se formó en derecho laboral en Francia y en Reino Unido y, dentro del gobierno de Nicolás Maduro, ocupó varios cargos antes de llegar a la vicepresidencia.

Como vice de Maduro asumió también la dirección de la agencia de inteligencia venezolana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Y desde el 2020, bajo su responsabilidad quedó el ministerio de Economía.

Desde allí buscó acercarse al sector empresario, no solo nacional sino también extranjero, en busca de inversores para Venezuela.

“Con su antecesor –Nicolás Maduro- no se podía trabajar y nunca respetó ningún acuerdo”, dijeron desde Estados Unidos planteando la diferencia. Con Delcy Rodríguez, en cambio, Donald Trump cree que la historia puede ser diferente.