Diputados aprobó el Presupuesto en general y se empiezan a votar los capítulos claves

Tratamiento en la Cámara de Diputados- Presupuesto 2026 Alberto Benegas Linch, de la Libertad Avanza, abrió la sesión por el Presupuesto en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Al auxilio del oficialismo salió Nicolás Massot (Encuentro Federal – Unidos), quien al observar en el tablero que La Libertad Avanza no alcanzaba el umbral ni con la ayuda de sus aliados, se vistió de salvador e hizo señas a sus compañeros de Provincias Unidas (que había amagado con no dar quórum) para que se sentaran en sus escaños.

“Nos sentamos para que discutamos a fondo -a pesar de las trapisondas- cómo es la política económica”, justificaría un rato después Massot, que no quiso que el interbloque Unidos quedara como artífice de un boicot al tratamiento del Presupuesto.

Los diputados de Unión por la Patria, que vistieron sus bancas con carteles que rezaban “Cristina Libre”, y los del Frente de Izquierda recién se sentaron cuando el oficialismo había conseguido el número para dar inicio a la función.

Una sesión caliente del Presupuesto 2026

El comienzo de la sesión estuvo teñido por acaloradas discusiones acerca del método de votación del proyecto: la controversia se saldó mediante una votación cuyo resultado favoreció al oficialismo, que propuso votar capítulo por capítulo.

Los bloques de la oposición como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el interbloque Unidos reclamaron votar artículo por artículo de manera nominal, pero no pudieron imponer ese criterio.

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade (interbloque Unidos) repudió la presencia de su par de La Libertad Avanza Lorena Villaverde en el recinto, tras recordar que no se le permitió asumir una banca en el Senado por “inhabilidad moral y ética”.

Presupuesto 2026 El partido Unión por la Patria pidió por la Libertad de Cristina en la sesión en Diputados. Noticias Argentinas

Como miembro informante del dictamen de mayoría del oficialismo y sus aliados, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, sostuvo que “es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”, afirmó el legislador,

A su vez, el economista libertario dijo que “la estructura estatal es elefantiásica, y pidió ”alivianar cuentas” y “bajar el gasto”.

“La inversión no tiene patria, va donde hay seguridad jurídica. Este proceso busca atraer inversiones y a los muchachos de la izquierda les digo que es lo que mejora las tasas de capitalización”.

“El kirchnerismo dejó un naufragio humanitario”, disparó Benegas Lynch, que destacó que el gobierno de Javier Milei vino a terminar con “los gerentes de la pobreza”.

Críticas al Presupuesto 2026

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada, como miembro informante del dictamen de minoría, reprochó que el proyecto de Presupuesto oficialista elimina la automaticidad de las actualizaciones de las Asignaciones Familiares y de la AUH.

También criticó el ajuste en la obra pública del 76,5%, y lo contrapuso con el aumento de las partidas de la SIDE, en el orden del 19%.

“La verdad qué bien la paritaria de la SIDE”, ironizó la diputada kirchnerista, que también arremetió contra el “oscurantismo” del canciller Pablo Quirno en torno al acuerdo del Gobierno nacional con Estados Unidos.

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) sostuvo que el oficialismo “ha perdido una gran oportunidad” por “cerrar la discusión del presupuesto que viene a ratificar el rumbo que le viene a dar el presidente Milei” .

“Nos negamos a convalidar la salida que propone Milei con este Presupuesto nacional”, avisó la diputada bonaerense.

Para la ex ministra de Desarrollo Social “vienen a extranjerizar la economía, a primarizar la economía y a entregar el sueño de desarrollar la economía”.

Noticia en desarrollo.-