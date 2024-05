Diana Mondino intentó bajarle el tono al conflicto con España: "Son cosas personales"

"Me sorprendió. Fue un comentario muy lateral donde no se nombra a nadie, es una frase, no es un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero bueno, cada uno interpreta como quiere", fue la frase de la canciller luego de conocer la noticia de que España sacó a la embajadora en la Argentina.

Mondino agregó que "esto es una anécdota que tenemos con España. Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad, la comunidad".