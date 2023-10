Por su parte Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, comenzó su discurso apuntando directamente contra Javier Milei. "Yo quiero contarle a la gente que significa lo que plantea Milei. Milei plantea la vuelta de las AFJP, la privatización de YPF. Plantea que cada hijo de argentinos pague la educación. Plantea un modelo de dolarización que solo tres países lo tiene en el mundo. Argentina tiene que tener un plan distinto, pero no vendiendo nuestra moneda", sostuvo.

A su turno, el candidato de La Libertad Avanza le respondió a Massa: "Lo que dice causa gracia. Me habla de YPF, hoy vale 11 veces menos que cuando se privatizó. ¿Por qué no me cuenta del desastre que está haciendo con el plan platita?".

En su derecho a réplica, Massa expresó: "Poner la bandera de otro país en Malvinas o el Banco Central es renunciar a la soberanía para el desarrollo de las empresas. El futuro de las pymes está destruido con Milei".

Patricia Bullrich, la referente de Juntos por el Cambio, aseveró: "Yo tengo un plan integral para transformar a la Argentina (...) Y en mi equipo está el economista Carlos Melconian". Se destacó asimismo por tutear al resto de los candidatos. "Voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos", remarcó.

Juan Schiaretti hizo múltiples referencias a la provincia que gobierna, Córdoba, explicando que para él es un ejemplo y que el resto del país debería seguir esa línea que -según dijo- esquiva el déficit y fomenta la actividad privada. "Yo quiero tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario", enfatizó.

La candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman, afirmó que el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, "no es un león, es un gatito mimoso del poder económico" en el primer derecho a réplica que tuvo el debate presidencial 2023 en Santiago del Estero.

“Milei llega hasta acá hablando contra la casta. Pero, hace alianzas con Barrionuevo; Sergio Massa le hace las listas; ya se mudó a un barrio privado como muchos de los políticos que él critica”, planteó. Y tras ello, arremetió haciendo referencia al slogan del candidato: “Milei no es un león, es un gatito mimoso del poder económico”.

