Dady Brieva: "Los del campo tampoco van a ser muy felices cuando la muchachada salga a buscar comida"

"Espero que no sea de esos ladridos que pegamos pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas", opinó Dady Brieva.

"Si vos me decís que vendés canaletas y tenés el monopolio de las canaletas y la zinguería, no hay problema. Porque la gente no come chapa. Pero cuando se trata de granos y carne, el Estado tiene que estar presente. Tiene que reunirse y dialogar con toda esta gente poderosa del campo, para que por lo menos le aseguren la mesa a los argentinos. Y que después sí, exporten todo lo que quieran", agregó sobre los productores.

Fue entonces que lanzó una fuerte advertencia: "En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?".

retenciones campo alberto fernandez.jpg Tras la advertencia de Alberto Fernández, Dady Brieva se sumó: "Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?"

Esta última frase es la que se viralizó en las redes sociales rápidamente y causó revuelo.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fchimenteroxxx01%2Fstatus%2F1358736195111571457 DADY BRIEVA AMENAZA AL CAMPO, NINGÚN JUEZ LO LLAMA, POR HOSTIGAR A LA VIOLENCIA. — chimenteroxxx01 (@chimenteroxxx01) February 8, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvaleriacruz1%2Fstatus%2F1358736737602834433 Dady brieva es una lacra! No puedo creer lo que dijo. Ese hdp comio con lo que pagábamos para ir a verlo al teatro. Ahora que te vean los planeros . Sos un hdp — Vale (@valeriacruz1) February 8, 2021

Sobre su situación personal, después de haber dicho que lo hicieron "besar la lona", reveló que actualmente está "más o menos igual" que todos. "Nadie tira manteca al techo", dijo.

"No me quejo. Yo tuve la entrada a ochenta centavos de dólar en la época de (Juan Vital) Sourrouille y el Plan Primavera y tuve la entrada a cincuenta dólares con (Carlos) Menem. Cuando me viene de menos no la mangueo y cuando me viene de más no la devuelvo. Voy surfeando como todos", aseguró.