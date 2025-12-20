Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este sábado al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica más exhaustiva, tras presentar una dolencia abdominal.
La salud de la ex presidenta
Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi por una dolencia abdominal
La Justicia autorizó la salida de Cristina Kirchner de su domicilio para más estudios
El traslado se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su traslado al mencionado sanatorio para estudios complementarios.
Cualquier novedad sobre su estado de salud será comunicada a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi.
En desarrollo.-