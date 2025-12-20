Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi por una dolencia abdominal

Inicio Política Cristina Fernández de Kirchner
Por UNO
Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este sábado al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica más exhaustiva, tras presentar una dolencia abdominal.

El traslado se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su traslado al mencionado sanatorio para estudios complementarios.

Cualquier novedad sobre su estado de salud será comunicada a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi.

