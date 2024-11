Cristina Kirchner acusó de dictadorzuelo a Javier Milei por "adjudicarse atribuciones que no le corresponden"

"Se toma atribuciones que no le corresponden", expresó CFK

"¿Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un Tribunal de Honor para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex presidentes y ex presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿Un tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?", le preguntó la ex mandataria a Milei desde sus redes sociales.