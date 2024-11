Cristina afirmó que ya está firmada su condena por un delito "que no hay forma de que lo haya cometido"

"Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo", expresó la ex mandataria en una extensa carta publicada en sus redes sociales.

La ex mandataria comienza la carta haciendo referencia a una portada del diario Clarín, que, tras el atentado que sufrió en la puerta de su casa, tituló: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá". En su opinión, esa frase implicó que "si no me mataron, tengo que estar presa".