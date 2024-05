Crisis y renuncias en Capital Humano por el escándalo en la distribución de alimentos

►TE PUEDE INTERESAR: Milei habló de las personas que se mueren de hambre y desató una nueva polémica

Pablo de la Torre.JPG Pablo de la Torre.

¿Quién es Pablo De la Torre?

Pablo De la Torre es hermano del ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre.

En su perfil de Instagram, Pablo De la Torre se describe como: "Casado. 7 hijos. Médico pediatra. Asesor de Infancia y Familia de la Municipalidad de San Miguel".

En 2018, De la Torre participó en el Senado, oponiéndose al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En su intervención, expresó: "De aprobarse esta ley habrá niños argentinos que en democracia no van a poder nacer, no van a poder jugar, amar, reír o llorar". También señaló: "Miles de mujeres van a quedar destruidas porque créanme, he visto las secuelas y el síndrome post aborto es devastador".

Pablo De la Torre preside la Fundación Concordia, un think tank conservador vinculado a la Iglesia Católica, que promueve los valores tradicionales de la familia y se opone al aborto legal. El Concejo Deliberante de San Miguel declaró al municipio "Pro Vida" en 2018.

Qué pasa con los alimentos

La distribución de alimentos para ayuda social y su distribución a comedores, muchos de los cuales organizados por movimientos sociales, quedaron en el ojo de la tormenta en los ultimos días en un contexto de denuncias cruzadas entre el gobierno y las organizaciones piqueteras. Mientras los movimientos de desocupados denunciaban el corte de los envíos y se comprobó que había depósitos abarrotados de productos sin distribuir, la administración de Javier Milei apuntó contra una serie de dirigentes piqueteros, acusándolos de irregularidades en el manejo de fondos de ayuda social y hasta se ordenaron allanamientos y otras medidas contra ellos, como la inhibitoria de bienes lanzada contra Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

Sin embargo, la decisión del juez federal Sebastián Casanello de ordenar la indagatoria del dirigente social vino acompañada por otro pedido para el gobierno: la de elaborar un informe sobre todos los alimentos que están adentro de depósitos y que no fueron distribuidos a comedores sociales, pidiendo además que entregue un plan de distribuciónen un plazo no mayor a 72 horas.

Manuel Adorni, remarcó en su habitual conferencia de prensa, el lunes pasado, que "la Justicia no se puede entrometer en la política pública" y anunció que el Gobierno apelará la decisión: "Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo".