Concejal y director del Notti a la vez: analizan si es incompatible

El futuro del director del hospital Notti, Raúl Rufeíl, como concejal de San Martín está en manos de la oficina de Ética Pública. Será esta flamante dependencia del la provincia la que deberá determinar si ambos cargos son incompatibles, tarea que antes resolvía la Fiscalía de Estado.

La cuestión podría haberse resuelto fácilmente y sin mayores repercusiones que las de un remplazo en un puesto o una renuncia a un cargo si Rufeíl y el Ejecutivo lo hubiesen decidido así, pero no pasó. El director del Notti fue electo concejal de San Martín en los últimos comicios. Como muchos otros funcionarios del gobierno de Alfredo Cornejo integró las listas de Cambia Mendoza en las elecciones de octubre del año pasado y también, como todos esos otros funcionarios, resultó ganador.

Pero, a diferencia de los casos de la ex subsecretaria de Desarrollo Social y actual diputada Marcela Fernández, Rufeíl no renunció –o no lo dejaron hacerlo– a su puesto en el Notti, para ir a deliberar a San Martín. Propuso, en cambio, cumplir ambas funciones, pero renunciar, esta vez sí, a su dieta como concejal, que de bolsillo ronda los $43.000.

Sus colegas ediles plantearon, frente a este proyecto multitarea que encaró el médico, que existe una incompatibilidad horaria y luego de tratarlo en la sesión del lunes pasado, que quien debía expedirse era la Fiscalía de Estado.

Sin embargo, aunque este caso llegó a esa fiscalía, no son ellos quienes tienen ahora la potestad para pronunciarse porque desde que se sancionó la Ley de Ética Pública esas funciones pasaron a la oficina homónima. Fuentes de la Fiscalía de Estado explicaron que ellos ahora sólo intervienen en denuncias que impliquen un fraude económico al Estado, y como Rufeíl renunció a su dieta de concejal no entraría en esa categoría.

De allí, el caso fue enviado a la oficina de Ética Pública, pero como todavía no tiene conformada una mesa de entrada, la nota fue reenviada a la fiscalía que ya había dicho que no puede expedirse sobre el tema.

Cuestionamientos

El presidente del Concejo Deliberante de San Martín, Bartolomé Robles (PJ), dijo que la renuncia de Rufeíl a su dieta no es un acto de altruismo ni ético o moral, sino una cuestión meramente legal porque es ilegal cobrar dos sueldos del Estado.

Robles explicó que como mínimo Rufeíl debería asistir a las reuniones de comisiones y a las sesiones que son obligatorias y se realizan una vez por semana. "Por lo menos tres o cuatro veces en la semana debería estar", dijo.

"Se han dado tres casos en la historia del Concejo, donde se planteó incompatibilidad de una odontóloga y de dos médicos. Uno fue en 2005, y tanto Fiscalía de Estado como el Ministerio de Salud en la época de Julio Cobos le dan la incompatibilidad y la obligan a tomarse licencia sin goce de haberes en el hospital. En los otros dos casos también pidieron licencia por incompatibilidad horaria", comentó el edil.

En el caso de que Rufeíl renuncie como concejal, asumirá quien lo sigue en la lista de su mismo partido, por lo que la composición del cuerpo no sufriría ningún cambio. "Es una decisión que deberían haber tenido hacia adentro de Cambiemos, ya sabían desde octubre que iba a asumir. Me parece realmente que es muy complicado hacer dos funciones ejecutivas al mismo tiempo, sobre todo dos cargos políticos al mismo tiempo", opinó Robles.