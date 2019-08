"Vamos a colaborar con este Gobierno para que termine su mandato", dijo Luis Márquez, secretario general de la CGT (Confederación General del Trabajo) de Mendoza, al referirse a la postergación de la reunión del Consejo Nacional del Salario -participarán gremios y empresarios- para el 30 de agosto, donde se definirá un nuevo valor del Salario Mínimo Vital y Móvil para los trabajadores ante la crisis reinante.

"Acá nos dicen que somos desestabilizadores y no lo somos. Le hemos pedido mil reuniones al Gobernador y no las ha dado. Pediremos un salario mínimo vital y móvil de $19 mil y la propuesta del Gobierno es de 12 mil", admitió Márquez en el programa Hola Mendoza (fue entrevistado por Silvia Santos), que se emite por Canal 7.

Luego señaló: "Hemos colaborado con la CGT nacional dándole nuestro punto de vista. Estamos pidiendo la canasta familiar, esto es lo mínimo e indispensable que tiene que ganar un trabajador para poder comprar lo básico y sobrevivir".

Y añadió: "Hablamos solamente de mercadería y no de aquel que alquila y tiene una serie de problemas".

"Estamos pidiendo que se mejore el salario mínimo vital y móvil, son las medidas que hemos pedido para sobrevivir. Lo que más preocupados nos tiene son los despidos y las suspensiones. No vemos un proyecto de Gobierno para poder detener esto", señaló.

"No ha habido una convocatoria de todos los sectores para bajar los decibeles y garantizar hasta fin de año (cuando cambie el Gobierno) medidas que nos ayuden a llevar esta situación. Si congelamos los salarios, congelemos los precios y los impuestos", enfatizó.

"Nosotros damos nuestro punto de vista, más allá que al Gobierno le puede gustar o no. Tenemos una gran responsabilidad porque nuestros representados, que son los trabajadores mantienen el mercado interno", exteriorizó.

"No hay despidos masivos en la actualidad, pero sí en algunas actividades. Los empresarios nos han dicho que no van a poder pagar el bono de dos mil pesos. No estamos de acuerdo con ese bono porque lo largan algo a nivel nacional y no se ponen de acuerdo con la provincia".

Luis Márquez, secretario general de la CGT de Mendoza