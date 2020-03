Boudou criticó a la Corte por no resolver su excarcelación en la feria judicial

El ex vicepresidente Amado Boudou, detenido en el penal de Ezeiza, criticó el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a intervenir durante la feria extraordinaria en su pedido de excarcelación, en el marco de las prevenciones para mitigar la transmisión de cononavirus.

La defensa del detenido había presentado un pedido de pronto despacho a la Corte Suprema para que resuelva si correspondía conceder la excarcelación, pero el Máximo Tribunal rechazó intervenir en el tema durante la feria extraordinaria y derivó los planteos al Tribunal Oral Federal 4.

Este Tribunal fue el que condenó a Boudou a 5 años y 8 meses de prisión, y analiza ahora si le otorga la excarcelación o la prisión domiciliaria, para lo cual pidió un informe médico que no ubicó al ex funcionario en los grupos de riesgo.

La decisión de la Corte de no intervenir "muestra una vez más que hay una clara intencionalidad porque el tema de la libertad es uno de los temas que la Corte está obligada a tratar en la feria", dijo Boudou, en declaraciones El Destape Radio, y consideró que "la persecución judicial en Argentina va a ser un escándalo internacional en algún momento".

El también ex ministro de Economía, quien se encuentra preso por la causa Ciccone, contó que, por el coronavirus, "ahora, además de encerrados, estamos aislados porque no recibimos visitas, algo que lo decidimos nosotros para protegernos de la pandemia, pero que no venga nadie te cambia la vida y las injusticias se viven más".

El ex funcionario apuntó que "en un pabellón viven personas que, de un día para el otro, pasan a formar parte de una familia ensamblada a la fuerza".