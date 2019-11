"No podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía argentina", afirmó el presidente electo, Alberto Fernández, quien sostuvo que Mauricio Macri dejará "5 millones de pobres", en una entrevista difundida este jueves.



"El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina"

Alberto Fernández, presidente electo