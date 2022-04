Tiger Woods volvió al golf a poco más de un año de su terrible accidente

Si bien no es el número esperado por el pasado brillante que tuvo, Woods, de 46 años volvió anticipadamente al campo y mostró que quiere seguir cumpliendo su sueño, mientras que al finalizar fue ovacionado por el público y se mostró feliz por su regreso.

Tiger-Woods-1.jpg

"Me encanta competir y siento que, si todavía puedo competir a los más altos niveles, lo voy a hacer y si siento que puedo ganar, voy a competir. Si sintiera que no puedo ganar, no me verán allí. No me presento a competir en un evento si no creo que pueda ganar. Esta es la actitud que tengo", había manifestado Tiger antes de su participación.

Aunque no consiguió lo que pretendía que era ganar el torneo, Woods se mostró contento por haber pisado el campo después de varios meses en donde no se sabía con exactitud si podría volver a competir.

El accidente de Tiger Woods

El 23 de febrero de 2021 Tiger Woods tuvo un accidente en la ciudad estadounidense de Los Ángeles cuando su auto volcó a un costado de la autopista y él tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica ya que tenía "graves lesiones en sus dos piernas".

Tiger Woods sufre accidente de auto

En el hospital Harbour UCLA de Los Ángeles estuvo varios días internado ya que debió ser operado por las fracturas que sufrió en la tibia y el peroné de la pierna derecha y las heridas en los huesos del pie y del tobillo.

Meses después del hecho el propio Woods indicó que en un momento estuvo la posibilidad de que fuese amputado de una de sus piernas.