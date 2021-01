The Times afirmó que Japón cancelará los Juegos Olímpicos

La nota, además, añadió: "Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso es que es demasiado difícil".

No obstante, el presidente del COI, Thomas Bach, sostuvo este jueves que no existe "en este momento ningún motivo para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se vayan a inaugurar el 23 de julio".

"Por eso no hay un plan B y por eso estamos totalmente comprometidos a hacer que sean unos Juegos seguros y exitosos", agregó el alemán.

El Gobierno de Japón afirmó a comienzos de enero que la emergencia sanitaria en aquel país por la pandemia de coronavirus no modificaría los planes para la realización de los Juegos Olímpicos.

"Esta declaración del estado de emergencia no tiene en cuenta la situación de cara a los Juegos, sino que se tomará una decisión en función de la situación del número de contagiados en Tokio y las tres prefecturas colindantes", dijo el ministro Katsunobu Kato en rueda de prensa, en una de los últimos dichos oficiales.

En caso de confirmarse la suspensión de los JJ.OO, sería la segunda vez que la propagación del Covid-19 atenta contra la realización de la máxima cita del deporte, dado que debían celebrarse en 2020 pero fueron postergados para este año por la pandemia.