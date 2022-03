Se disputó la 1ª fecha del 49º Torneo Mendocino de Pesca

Te puede interesar: La Federación Mendocina de Pesca y un exitoso torneo en El Carrizal

A las 10.30, con los botes anclados en las boyas, con pique dispar y con buen tiempo, dio comienzo el campeonato. Para la hora y media de disputa, con el cambio de boya para el segundo tiempo, en casi todos los casos ya estaba cerrado todo. El pique se hizo esquivo y quienes pudieron capitalizar en el primer tiempo, casi todos fueron los galardonados de la fecha.

Kayak

Bajando por las costas del Club El Bigua y un boyado exclusivo, se vieron caras nuevas, pero también los experimentados del año pasado. El faltante fue el actual campeón Juan Aguilera, quien paso a competir en las categorías de ascenso del torneo mendocino de mayores. Fue una jornada con buen pique para la fecha y resultado muy peleado.

Damas

Se desarrolló con un primer lugar sorpresa, donde siempre estuvo presente el buen tacto por parte de los equipos a la hora se sumar en la categoría pescadoras de experiencias y nuevas.

Cadetes

Los chicos, tan presente como futuro, dieron un primer y un tercer lugar, que reafirman la calidad de esa categoría. Hubo una gran sorpresa de la flamante cadete dama del Asespom, Sofía Tocco, haciendo un podio que generó muchas sorpresas entre los presentes.

Seniors

La categoría grande y más aclamada dejó a todo el podio entre los 10 mejores de toda la fecha. Esto demuestra a las claras que la pesca no tiene límite de edad.

Mayores inicial

El ascenso fue la sorpresa por el alto nivel que tiene entre las filas de todos los equipos, dando un 1-2 para el equipo del Rivadavia, y un tercer puesto para el club Asespom, podio que también entra con sorpresa dentro del exclusivo grupo de los diez mejores.

Mayores promocional

El medio no dio demasiadas sorpresas un primer lugar para el Rivadavia y un 2-3 para el Martín Pescador, de gente bien conocida en ese nivel, que no se sacó mucha diferencia y no se regalaron nada.

Mayores federados

La categoría reina de la Federación Mendocina de Pesca llegó como una bomba, donde el 1-2 reflejó en las posiciones a los campeones del año pasado (Rossi-García). Aprovechando al máximo sus boyas, el Rivadavia se llevó el único podio absoluto de la fecha (1-2-3) y da el primer paso en sus filas para la pelea individual, como la de equipo.

En la pelea por clubes, el Rivadavia empezó el 2022 con su firmeza característica para recuperar el status de campeón que perdió el año pasado. El Martín Pescador, con menos fortuna en sus boyas, dio batalla en todas sus líneas, tratando de exprimirse al máximo y demostrar que pueden retener el tan ansiado titulo logrado año pasado. En equipo Asespom hizo uso de la resiliencia para este año. Con una gran base de nuevos pescadores, obtuvo un tercer puesto y un muy buen desempeño en sus boyas.

La próxima fecha será en aguas del mismo Embalse El Carrizal, el 3 de abril de 2022, con la modalidad libre. Esta fecha abrirá la tan ansiada semana deportiva, una copa jugada en paralelo al actual campeonato.

Todos los resultados

