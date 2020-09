Diego Méntrida y un hermoso gesto de fair play

Diego-Mentrida1.jpg

El triatleta Diego Méntrida de 21 años tuvo la oportunidad de colgarse la medalla de bronce, pero tal y como lo contó, se podría haber hecho el despistado, pero no le parecíó lo correcto.

"Al ver cómo se equivocó, inconscientemente me paré. Él se lo merecía. La llegada no estaba muy bien señalizada. No lo sé, el caso es que se lo merecía", afirmó Diego Méntrida, que con su gesto se ganó el respeto del mundo del deporte. "Lo volvería a hacer", aclaró.