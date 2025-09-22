Volcó un camión con carne y el accidente complica el tránsito en Acceso Este

accidente camión acceso este La cabina del camión quedó destruida y el chofer estaba atrapado adentro. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Cómo fue el accidente del camión con carne en Acceso Este

Jorge, un testigo del accidente en Acceso Este, fue entrevistado por Pablo Gamba, periodista de Radio Nihuil, y relató: "Vimos al camión caído... el chofer sacaba la mano por la ventanilla. Al acercarnos nos dimos cuenta de que estaba trabado por el cinturón de seguridad. Eso era peligroso porque el camión perdía combustible. Logramos cortar la cinta junto a otro chico que me ayudó. Y el conductor nos decía que estaba bien, pero una vez que salió de la cabina se lo veía confundido. Nos pidió que llamáramos a su jefe para contarle lo que había pasado. Tenía golpes en el pecho, las piernas y unos cortes en la cabeza".

En estos dos videos, el informe de Pablo Gamba desde el lugar del hecho:

Embed - Volcó un camión con carne en Acceso Este y Cañadita Alegre

Embed - Volcó un camión con carne en Acceso Oeste y Cañadita Alegre (Guaymallén)

Las primeras informaciones dicen que el chofer tiene politraumatismos graves, aunque su vida no corre peligro y está siendo atendido por médicos.

Trabaja en el lugar personal de Bomberos y de la Policía. La calle Cañadita Alegre está cortada y el Acceso Este tiene demoras, con circulación restringida.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.