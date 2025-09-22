Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Chofer con heridas

Volcó un camión con carne y el accidente complica el tránsito en Acceso Este

El accidente ocurrió en Acceso Este y Cañadita Alegre (Guaymallén), cuando un camión fue impactado por un utilitario. El rodado mayor cayó y volcó su carga de carne

El accidente del camión dejó carne tirada por todos lados a la vera del Acceso Este.

Un accidente con al menos un herido de gravedad tuvo lugar este lunes cerca del mediodía en Acceso Este -mano hacia el este-, en la intersección con calle Cañadita Alegre (Guaymallén).

Las impactantes imágenes que comenzaron a circular muestran que el camionero perdió el control del rodado y cayó sobre Cañadita Alegre, por donde también pasan vehículos, aunque afortunadamente no aplastó a ninguno de los conductores que circulaban por ahí.

La cabina del cami&oacute;n qued&oacute; destruida y el chofer estaba atrapado adentro.

La cabina del camión quedó destruida y el chofer estaba atrapado adentro.

Cómo fue el accidente del camión con carne en Acceso Este

Jorge, un testigo del accidente en Acceso Este, fue entrevistado por Pablo Gamba, periodista de Radio Nihuil, y relató: "Vimos al camión caído... el chofer sacaba la mano por la ventanilla. Al acercarnos nos dimos cuenta de que estaba trabado por el cinturón de seguridad. Eso era peligroso porque el camión perdía combustible. Logramos cortar la cinta junto a otro chico que me ayudó. Y el conductor nos decía que estaba bien, pero una vez que salió de la cabina se lo veía confundido. Nos pidió que llamáramos a su jefe para contarle lo que había pasado. Tenía golpes en el pecho, las piernas y unos cortes en la cabeza".

En estos dos videos, el informe de Pablo Gamba desde el lugar del hecho:

Las primeras informaciones dicen que el chofer tiene politraumatismos graves, aunque su vida no corre peligro y está siendo atendido por médicos.

Trabaja en el lugar personal de Bomberos y de la Policía. La calle Cañadita Alegre está cortada y el Acceso Este tiene demoras, con circulación restringida.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.

