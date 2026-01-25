Video del funeral tumbero del Chispita Giménez: los amigos despidieron al delincuente de 12 años

Sus amigos, por ejemplo, reaccionaron agarrando a las patadas a una moto, a la vez que esta era acelerada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elimpactocom/status/2014342330162069632&partner=&hide_thread=false FUNERAL TUMBERO



Así despidieron a 'Chispita', el nene de 12 AÑOS que murió en un tiroteo con la policía. "ROBATE EL CIELO." pic.twitter.com/lU8Sm2lDAr — El Impacto (@elimpactocom) January 22, 2026

El delincuente de 12 años, que le gustaba mostrarse en las redes sociales a bordo de distintas motos, muchas veces empuñando un arma de fuego, fue la inspiración para sus amigos, que lo homenajearon con una moto, al menos por lo que se aprecia en un video.

Así murió el delincuente Chispita Giménez

El hecho sucedió este martes a la madrugada cuando personal policial de Tres de Febrero intentó identificar a los ocupantes de un auto Fiat Uno, pero los jóvenes delincuentes se dieron a la fuga y comenzaron a repeler el accionar con disparos de arma de fuego.

De esa manera, agentes comenzaron con la persecución, la cual concluyó en el Barrio de Emergencia Puerta 8.

Allí al menos dos hombres que estaban armados huyeron a pie, dejando abandonado el vehículo y a un delincuente menor fallecido dentro.

La causa quedó en manos de la UFI N°6, quien dispuso que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional y dentro del rodado se incautaron varias vainas servidas.

Acerca de los efectivos, no se adoptó temperamento restrictivo contra el personal policial actuante, mientras que se determinó que el menor fallecido registra antecedentes por el delito de encubrimiento de fines de octubre del año pasado.

“Solo vos y yo sabemos lo que pasamos juntos. Espero tengas tu paz, amor de la hermana. Te amo con todo mi ser”, expresó Kiara, hermana de Uriel, en redes sociales.