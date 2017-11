Video: así salían Genaro Fortunato y Julieta Silva del bar

Un video difundido por el portal Sitio Andino y el programa Curiosos del Poder de San Rafael, muestra cómo salieron el rugbier Genaro Fortunato y Julieta Silva del bar donde se encontraban, minutos antes de que el joven falleciera atropellado por la novia.

En el video se puede ver el estado en el que salen del bar, donde él se golpea con la baranda, y si había o no una discusión entre ellos, como se ha dicho.

Este video será incorporado al expediente judicial para ser analizado y podría ayudar a modificar la carátula de la causa, donde Silva está imputada por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía.

Fortunato silva

El hecho

La muerte de Fortunato ocurrió a principios de septiembre a la salida de un bar. Según algunos testigos, el joven y Silva habían discutido y luego ella quiso irse en su vehículo, pasándole con este por encima.

No obstante, ella aseguró no haberlo visto, lo que no fue creído por la fiscal del caso.

Fuentes de San Rafael aseguraron que esta semana puede haber novedades en el expediente.