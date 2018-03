Venganza u homicidio por encargo, las dos hipótesis del crimen del Norma Carleti

En el café de una esquina céntrica. En los comercios. Entre las vecinas que se encuentran en el almacén. En las colas de un banco. El brutal asesinato de la empresaria Norma Carleti (59) no deja de estar en boca de todos. A toda hora y en cualquier lugar. Sobre todo, en Tunuyán. Después de la conmoción popular por la alevosía, tras la confirmación de que recibió 52 puñaladas, la atención se centró en conocer cuál fue el verdadero móvil del crimen.



A partir de los datos oficiales, a pesar del hermetismo en torno a la causa caratulada como "homicidio agravado por ensañamiento", y de los detalles que han ido trascendiendo, motivados por lo que es vox populi en un departamento de un poco más de 50 mil habitantes, empiezan a tejerse algunas conjeturas fuertes acerca de lo que pasó durante los primeros minutos del lunes.



De los tres detenidos, hasta ahora sólo hay un imputado por esta causa que lleva adelante el fiscal Adrián Frick. Dos son hermanos, hijos de un hombre que trabajaba para la sociedad Las Lomas, que Carleti mantenía con su ex esposo Leonardo Hisa, que fue senador provincial por la UCR. El otro joven, entre otros indicios, quedó expuesto tras una publicación sospechosa en su perfil de Facebook.



Desde la Fiscalía no han dado más novedades, pero crecerían las fojas de este expediente para esclarecer si el móvil fue una venganza o un ajuste de cuentas, o si fue un crimen "pedido" y actuaron sicarios. Lo del robo está prácticamente descartado.



Hipótesis

¿Encargo?

Familiares directos de Carleti apuntaron a su ex esposo, Leonardo Hisa, porque atravesaban un divorcio conflictivo por la división de bienes. Se habla de mucho dinero y propiedades en juego.



¿Venganza?

Dos de los tres detenidos eran hijos de un hombre que trabajó para la sociedad Las Lomas (de Hisa y Carleti), quien habría quedado cesanteado.



Uno de los hermanos implicados, a pesar de ayudar al padre en trabajos de albañilería y arreglos para la sociedad de Carleti, le habría robado un cochecito de bebé a la empresaria. Norma habría denunciado este robo.



Los vecinos declararon que escucharon que amenazaban a la mujer.





carleti.jpg