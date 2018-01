Velocidad e imprudencia: 7 heridos en 4 accidentes

Los accidentes viales no se toman vacaciones. Continúan multiplicándose con más números de muertos y heridos, a pocos días de reiniciarse el conteo con el que luego se elaboran las estadísticas anuales. Luego del trágico sábado en el que dos mujeres fallecieron tras volcar en Tunuyán y otra, al chocar contra un camión en Lavalle, durante el domingo y ayer se produjeron varios siniestros lamentables.



En San Carlos un niño quedó internado y grave tras ser atropellado por una mujer al mando de su automóvil. En San Rafael, un hombre se desfiguró la cara tras chocar contra una pilastra cuando conducía una moto a alta velocidad. En Maipú, un peatón fue embestido por otra moto. Finalmente, en Las Heras, una pareja que transitaba en moto fue arrollada por una camioneta.



Luchando por vivir

Un nene de 5 años sufrió una fractura de cráneo y fue internado en el hospital Notti en estado delicado luego de ser atropellado por un auto. El hecho ocurrió cerca de las 19.30 del domingo cuando una mujer de 35 años circulaba en su Chevrolet Spin por calle El Retiro hacia el oeste, cerca de la ruta 40, en el departamento más sureño de Valle de Uco.



Se cree que el pequeño cruzó sorpresivamente la calle corriendo y fue embestido por el auto, cuya conductora no alcanzó a divisarlo. El niño sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó pérdida de conocimiento y fue llevado de inmediato al hospital de Eugenio Bustos. Allí lo estabilizaron y se activó el protocolo correspondiente para trasladarlo en helicóptero hasta el Notti.



El director de ese nosocomio, Raúl Rufeil, sostuvo que el chico llegó compensado, aunque con un traumatismo encéfalocraneano importante con fractura en la zona occipital, parietal y frontal derecho. "Se le hizo una tomografía donde no se constató sangrado interno, aunque sí tiene un gran hematoma", indicó Rufeil a Canal 7 .



"Está en terapia intensiva compensado hemodinámicamente, sedado y con asistencia mecánica respiratoria", agregó. Rufeil señaló que se le repetirá la tomografía para detectar si apareció algún sangrado y luego hay que esperar 96 horas críticas para ver cómo reacciona. El director del Notti destacó que la derivación y el traslado fueron excelentes.



Se rompió la cara

Un motociclista de 30 años, que viajaba sin casco en la zona de El Nihuil, se estampó contra un poste y terminó internado con la cara partida. El accidente sucedió ayer a la madrugada, pasada la 1.30 en la intersección de las calles Belgrano y Espejo. Al parecer el hombre, oriundo de Guaymallén, perdió el dominio de su rodado y se accidentó contra un poste.



Como consecuencia del accidente fue trasladado de urgencia al Schestakow, donde le diagnosticaron desfiguración de rostro. Aparentemente, el conductor había pedido prestada la moto para ir a buscar unas ropas a un quincho donde se aloja y al regresar colisionó contra una pilastra. Algunos testigos indicaron que corría picadas en esa zona. Los investigadores tendrán que determinar versiones. Lo cierto es que quedó tendido en el suelo con la cara desfigurada.



Como consecuencia del golpe fue trasladado de urgencia al sanatorio, donde sigue internado en terapia intensiva. La causa fue judicializada en la subcomisaría de Rama Caída en averiguación causales de accidente y lesiones gravísimas. Los pesquisas trabajan para conocer más detalles del siniestro.



Tres embestidos

El conductor de una moto, un hombre mayor de edad y una mujer de 32 años, que iba como acompañante, están internados tras ser colisionados por una camioneta en Las Heras. El hecho ocurrió el domingo a las 21.50 cuando la pareja circulaba en una moto 125cc por calle Álvarez Condarco en dirección sur a norte. Según la información aportada por la policía en un momento fueron chocados por una camioneta que se dio a la fuga.



Como consecuencia, la mujer fue trasladada al hospital Lagomaggiore con politraumatismos y fracturas en la pierna derecha. El hombre fue llevado al Hospital Central con politraumatismos y una fractura expuesta en la pierna de derecha. Hasta el momento se desconoce la identidad de quien los habría embestido. Intervino la Oficina Fiscal Nº6 de la Comisaría 36ª.



A pocos minutos de este accidente, en Maipú un hombre que iba cruzando la calle fue arrollado por un motociclista. Ocurrió a las 22.15 en la calle Maza y Amaya. La víctima es un peatón de 59 años y el conductor de la moto un hombre mayor de edad que iba acompañado por una adolescente de 14 años. El peatón continúa internado en grave estado.



Según el relato de la policía, el hecho ocurrió cuando circulaba una moto Sumo 125cc por calle Maza en dirección de norte a sur y por motivos que se tratan de establecer colisionó al hombre que iba cruzando la calle en dirección de este a oeste caminando al parecer hacia su vehículo. El peatón fue asistido en el Hospital Central.



Los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalocraneano grave con pérdida de conocimiento, mientras que el conductor de la moto fue trasladado al Hospital Central con politraumatismos varios y la menor fue llevada al hospital Notti con politraumatismos. Intervino la oficina Fiscal Nº10 de la Comisaría 10ª.