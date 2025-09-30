Inicio Policiales Contrabando
Controles en la ruta

Una pareja fue descubierta con contrabando de $90 millones al ingresar a Mendoza

Gendarmería Nacional descubrió el hallazgo en el puesto Los Árboles, en Potrerillos. En la Aduana en Horcones nadie lo había detectado

Impresionante. Una pareja intentó ingresar a Mendoza mercadería de contrabando valuada en caso $90 millones. Foto: Gendarmería Nacional

Una gran cantidad de ropa, elementos de bazar y tecnología fue lo que ingresó de Chile a Mendoza una pareja de argentinos. La mercadería producto del contrabando está valuada en casi $90 millones. Lo llamativo es que el cargamento no fue advertido por el personal de Aduana en Horcones, sino que fue en un puesto de Gendarmería Nacional en Potrerillos.

El hallazgo fue el sábado en el puesto fijo de Los Árboles, en Potrerillos, donde Gendarmería Nacional detuvo la circulación de un vehículo que había ingresado a Mendoza desde Chile.

Todos los elementos que intentaron entrar de contrabando no habían sido detectados en la Aduana de Horcones.

A pesar que los sospechosos ya habían pasado por Horcones, lo sorpresivo para los gendarmes fue que al abrir el vehículo encontraron una gran cantidad de elementos. No había casi dudas que se trataba de mercadería para revender.

Llevaban varios bultos de ropa, elementos para la cocina y decoración y también tecnología provenientes de Chile y sin el aval aduanero correspondiente. Todo lo secuestrado tenía un valor de $88.572.417.

Frustraron otros intentos de contrabando

En otros procedimientos, Gendarmería Nacional controló un camión que tenía como destino Buenos Aires. En la cabina del chofer hallaron una caja con un repuesto mecánico que no tenía la documentación correspondiente por haberlo ingresado al país.

En varios operativos por la Ruta 7 Gendarmería Nacional detectó vehículos con elementos de contrabando que ingresaron desde Chile.

En otro operativo en Punta de Vacas los gendarmes constataron que en un vehículo llevaban cajas con taladros, tuercas, arandelas, tornillos y pernos provenientes de Chile y que no tenían la autorización para ingresarlos al país, por lo que fue secuestrado por contrabando.

