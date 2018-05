Una mujer denunció que quisieron secuestrarla a plena luz del día

Una mujer denunció que el lunes intentaron secuestrarla en Callejón Los Ciruelos de Guaymallén.

Según explicó Yésica, el hecho ocurrió alrededor del mediodía cuando ella volvía a su casa tras realizar algunas compras.

"Yo estaba con mi bebé y vi que me seguía un auto gris. Cuándo voy llegando a la escalera de mi casa, el auto ya estaba parado", señaló la víctima a Canal 7.

"En eso salió un tipo rápido, me agarró como abrazándome, junto a mi bebé. Me estaba arrastrando y en un momento cómo que desperté. Yo llevo un destornillador por las cosas que están pasando y se lo clavé en el brazo, me defendí con lo que tenía", manifestó.

Esa reacción fue lo que salvó a Yésica, ya que le posibilitó huir mientras el hombre se quedaba gritando.

Según adujo Yésica, el hombre era canoso, de unos 60 años y 1,80 metros de estatura y estaba acompañado de otro sujeto que era el que manejaba. Ambos se movilizaban en un VW Polo de color gris oscuro, sin patente atrás y con una adelante.

La denuncia fue efectuada en la comisaría novena de Guaymallén el mismo día lunes aunque todavía no hay novedades sobre los atacantes.