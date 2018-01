Una mendocina herida tras un desborde en un after de Reñaca

Una joven mendocina resultó gravemente herida en una pierna cuando durante un desborde en un after de la ciudad balnearia de Reñaca estalló un vidrio y le abrió una profunda herida en la parte posterior de la pierna cortándole una de sus vías de circulación sanguínea.



El hecho ocurrió en el after Summer el martes a la noche. La chica, según testigos, fue asistida por una ambulancia que la trasladó a una clínica en grave estado luego de perder mucha sangre.



La joven, cuya identidad no trascendió, estaba en una mesa de unos de los tres pisos que tiene el after cuando desde el piso de arriba cayó un muchacho y destrozó el vidrio que da a la calle.



Según los testigos que relataron los hechos este portal, son habituales los desbordes de los mendocinos que veranean en Reñaca en general y en ese local en particular.



A pesar de los ocurrrió, Summer abrió al día siguiente sin otra medida de seguridad que separar a los asistentes según las edades.