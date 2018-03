Una joven se negó a dar un beso y fue golpeada

Una joven de Guaymallén denunció que el domingo fue golpeada por un vecino porque no quiso darle un beso y sufrió heridas en su rostro.



"No te puedo creer que por no querer dar un beso te peguen de esta manera , ¿en qué cabeza cabe que si no te quiero besar me tenés que plantar 3 piñas? Porque se te antoja, porque te creés el más macho, encima entrar a la fuerza a mi auto porque te brindé una charla", escribió en su Facebook Noelia Cudeiro.



La situación se dio durante el mediodía del domingo pasado, luego de que la víctima mantuviera una conversación amena con un vecino en el barrio El Sauce, de Guaymallén.



Cuando la charla había llegado a su fin, la mujer se subió a su auto, momento en que el hombre entró repentinamente al vehículo y quiso besarla sin su consentimiento. Ella se resistió, forcejeó con el acusado y recibió trompadas que le dejaron la cara marcada. La víctima logró salir del rodado y hasta sacó las llaves.



"Mucha gente estaba alrededor, tenía una parada de micros enfrente, nadie hizo nada, sólo miraban, a los gritos y bocinazos estaba, nadie hizo nada", agregó Noelia, quien aclaró que ya hizo la denuncia penal con nombre y apellido del sospechoso. La joven fue sometida a exámenes médicos que constataron las lesiones.