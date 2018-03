Un tren de cargas arroyó a un auto en Guaymallén

Un tren de cargas de la Línea San Martín arroyó a un auto en Guaymallén.





El vehículo salía del club Guaymallén, en Rodeo de la Cruz, ubicado muy cerca de las vías. Afortunadamente no hubo heridos, pero el automotor quedó seriamente dañado.





Estos trenes de carga pasan por zonas urbanas de mucho tránsito, aunque sin mucha regularidad. El problema es que en muchos casos el alto de las plantas y la confianza en que el tren "ya no pasa" hace que los conductores no tomen precauciones, pensando que se trata de una vía muerta que en realidad no es tal.





Debajo el video enviado a Canal 7 por un espectador a través de Whatsapp.