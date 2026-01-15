Se derrumbó el techo de un local comercial en pleno centro de Godoy Cruz

El incidente, que provocó un derrumbe total del local, se produjo cuando la solera que une las dos aguas del techo cedió por completo, presumiblemente debido a los efectos de una tormenta reciente. Si bien las pérdidas materiales fueron totales, es un alivio que no se registraran heridos.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes fueron alertados del suceso, todas las personas que se encontraban dentro del establecimiento lograron evacuarlo a tiempo. La rápida reacción permitió que nadie sufriera lesiones a pesar de la magnitud del colapso de la estructura.