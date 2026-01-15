El techo de un local comercial en Godoy Cruz se desplomó por completo en las últimas horas, presumiblemente a causa de una tormenta que debilitó su estructura. Afortunadamente, todas las personas que se encontraban en el interior lograron salir ilesas.
Se derrumbó el techo de un local comercial en pleno centro de Godoy Cruz
El techo de un kiosco colapsó. Afortunadamente las personas que estaban en el interior pudieron salir y no hay heridos
El incidente, que provocó un derrumbe total del local, se produjo cuando la solera que une las dos aguas del techo cedió por completo, presumiblemente debido a los efectos de una tormenta reciente. Si bien las pérdidas materiales fueron totales, es un alivio que no se registraran heridos.
Según informaron los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, quienes fueron alertados del suceso, todas las personas que se encontraban dentro del establecimiento lograron evacuarlo a tiempo. La rápida reacción permitió que nadie sufriera lesiones a pesar de la magnitud del colapso de la estructura.
La dotación de Bomberos de Guaymallén verificó la situación en el lugar y confirmó que solo se produjeron daños materiales, sin riesgo para terceros una vez que el área fue asegurada. Las autoridades pertinentes continúan evaluando las condiciones del inmueble.