Un hombre golpeó a otro por mandar mensajes obscenos a su hija de once años

Un hombre atacó a golpes a otro al que sorprendió mientras le enviaba mensajes obscenos a su hija de once años, al hacerse pasar por la niña y citarlo en una esquina del barrio porteño de Villa Crespo.



El incidente se produjo en las últimas horas en la esquina de las avenidas Corrientes y Juan B. Justo, dónde el padre de la niña citó al presunto abusador.



Según indicaron fuentes policiales, el padre había encontrado en el teléfono de la niña imágenes del hombre acusado desnudo, además de una serie de mensajes insinuantes.



Al parecer, el sujeto había citado a la niña a la mencionada esquina y su padre asistió al sitio en lugar de ella.



En el hecho tomaron participación efectivos de la comisaría 27 de la Policía de la Ciudad que labró actuaciones por "grooming" y por "lesiones", en forma separada.



En tanto, también intervino el Juzgado en lo Criminal y Correccional número 23 porteño y se dispuso que el hombre acusado de "grooming" no sea detenido, ya que el padre de la menor por el momento no había radicado la denuncia formal.



En tanto, el progenitor de la niña fue acusado de "lesiones", pero tampoco se dispuso otra medida que su identificación y notificación de la causa.