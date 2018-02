Un hombre fue detenido cuando manejaba totalmente borracho

Un hombre de 45 años fue detenido cuando manejaba completamente borracho por Luján. Junto a él iba un nene de 4 años, pero no podía explicar quién era. La Policía constató que es hijo de una vecina.



Varios llamados al 911 alertaron que por calle Fúnes y Ruta 15, de Ugarteche, Luján, un hombre manejaba un Peugeot 504 de forma peligrosa, cerca de las 12 de este domingo.



La Policía encontró y detuvo al hombre, de 45 años, quien a simple vista se notaba que estaba bajo los efectos del alcohol.



Esto fue confirmado cuando le hicieron un test de alcoholemia, el cual arrojó que tenía 3,2 gramos de alcohol en sangre.



Cuando le preguntaron quién era el nene de 4 años que iba en su auto, no pudo responder, por lo que los dos, junto con el auto, fueron trasladados a la Comisaría 48.



Allí la Policía encontró a la madre del pequeño, quien se hizo presente en el lugar. Allí contó que desde lejos su vecino le dijo que salía a comprar y se llevaba al nene, ella aceptó, pero no había notado la borrachera del hombre.