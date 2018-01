Un familiar de Nahir habló bien de Pastorizzo

Una familiar de Nahir Galarza, que pidió no revelar su identidad, recordó a Fernando Pastorizzo como un chico "muy atento y educado".

En una entrevista publicada por El Día, esta familiar dijo no estar al tanto de que tuvieran una relación violenta y agregó que los chicos "estaban peleados, pero se veían".

La familiar no visitó a Nahir y por el momento no lo hará porque no tiene relación con los padres de la chica: "No puedo ir a su casa ni llamarlos".

A un mes del crimen, Gendarmería consiguió desbloquear el teléfono de la víctima. Es que Nahir poco antes del crimen había revisado el celular del chico. Por eso, Fernando decidió bloquear su teléfono de tres maneras distintas: su huella digital, un gráfico y un PIN para la mensajería instantánea.

Luego de varios intentos, los investigadores pudieron desbloquear el smartphone de la víctima y así lograron determinar que el celular fue manipulado luego del crimen.