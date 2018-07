Un chofer de micro y una pasajera fueron asaltados en Las Heras

Dos mujeres y un hombre asaltaron a un chofer de colectivo y a una pasajera en Las Heras. Los amenazaron con armas blancas y les robaron un celular, una cartera y 60 pesos. El conductor fue herido en la cabeza por un golpe. Los ladrones no fueron detenidos.



El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 del domingo en calle Independencia y Álvarez Condarco, de Las Heras, por donde circulaba el interno 66 del Grupo 6.



Allí subieron dos mujeres y un hombre que inmediatamente sacaron cuchillos y amenazaron a una pasajera de 19 años, a quien le robaron la cartera, su celular y un abono.



Mientras tanto, lo mismo hicieron con el chofer, de 40 años, a quien lo golpearon en la cabeza para que no se resistiera. Le robaron 60 pesos y escaparon.



Las víctimas alertaron a la Policía, quienes buscaron a los bandidos por las inmediaciones, pero no los encontraron.



La causa quedó en la Oficina Fiscal Nº 6.