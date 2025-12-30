Un chico de 11 años se electrocutó este martes por la tarde en Maipú luego de tocar un cerco eléctrico tras subir al techo de una casa. Bomberos Voluntarios de ese departamento le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de la ambulancia para trasladarlo al hospital Notti.
Un chico de 11 años sufrió una descarga en Maipú al tocar un cerco eléctrico
Bomberos Voluntarios de Maipú le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar mientras esperaban la llegada de la ambulancia
El incidente ocurrió alrededor de las 13.30 en la intersección de calle Padre Vera y Vergara, en Maipú. Una mujer alertó al 911 sobre la situación, solicitando de inmediato asistencia médica para el menor de edad.
Según el reporte inicial de la Policía, el niño había subido al techo de una vivienda y, por motivos que se investigan, tocó un cerco eléctrico, recibiendo una descarga de alta tensión.
Al lugar arribó personal de Bomberos Voluntarios de Maipú, quienes iniciaron las maniobras de RCP al niño para reanimarlo. Se aguardan más detalles sobre su estado de salud y la intervención de las autoridades judiciales.
Noticia en desarrollo