Un chico de 11 años sufrió una descarga en Maipú al tocar un cerco eléctrico

El incidente ocurrió alrededor de las 13.30 en la intersección de calle Padre Vera y Vergara, en Maipú. Una mujer alertó al 911 sobre la situación, solicitando de inmediato asistencia médica para el menor de edad.

Según el reporte inicial de la Policía, el niño había subido al techo de una vivienda y, por motivos que se investigan, tocó un cerco eléctrico, recibiendo una descarga de alta tensión.