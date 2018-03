Turbus: para los jueces, Sanhueza "estaba corriendo una carrera descontrolada"

El 20 de febrero la tragedia vial con más víctimas de la historia provincial tuvo su condena. El chofer del micro de Turbus Francisco Javier Sanhueza (39) recibió 20 años de cárcel. Ahora los jueces fundamentaron el veredicto, que se centró más en una discusión sobre la calificación del delito antes que en la autoría del hombre.

"Desde que salió de la Terminal estaba corriendo una carrera descontrolada para llegar lo más pronto posible al complejo aduanero de Los Libertadores", consideraron los jueces Alejandro Miguel, Luis Correa Llano y Ramiro Salinas.

Ni la defensa de Sanhueza discutió la autoría del conductor chileno en la tragedia que dejó 19 muertos, pero sí intentó establecer la tesis de que se trató un homicidio culposo -pena máxima de hasta 6 años- y no de un homicidio simple con dolo eventual -con una máxima de 25 años-. Los magistrados de la Octava Cámara del Crimen rechazaron esta versión y coincidieron con los fiscales y abogados de las víctimas.

En detalle, dijeron que la probabilidad del accidente fue "elevada" por la velocidad -entre 98 y 99 kilómetros por hora-, la persistencia de esa conducta a lo largo del viaje, el tamaño del vehículo y la zona de curvas. A esto se le suma que Sanhueza conocía la complejidad de la ruta por haberla hecho anteriormente, tenía advertencias previas sobre la velocidad a la cual circulaba y había sido capacitado para conducir.

Para los jueces, todos estos factores desembocan en que si bien no tenía intención de matar a las víctimas, nunca cambió su actitud ante la alta probabilidad del desenlace fatal. "Por fuerza ha juzgado también que su conducta era apta para producir el citado resultado lesivo en aquella situación", reza el fallo unánime de 120 páginas.

Si bien los jueces mencionaron que hay dos casos de la Suprema Corte de Justicia donde se descarta el dolo eventual en situaciones similares, la Corte nacional asegura que no necesariamente tienen que seguir los mismos lineamientos los tribunales inferiores. Incluso, en caso de apelación de la sentencia, ni siquiera serán los mismos ministros quienes resuelvan ya que cambiaron los integrantes de la sala penal desde entonces.

Circunstancias

Dentro de los principales factores que se mencionan en el veredicto, se destacan los siguientes:

- La visibilidad era óptima y no hay certeza para decir que Sanhueza fue encandilado por luces de autos en la vía contraria, tal como declaró.

- La velocidad era superior a la permitida y a la precautoria. Lo ratifican los sobrevivientes y los peritajes.

- Es dudoso que el chofer haya escuchado que los pasajeros le advertían la alta velocidad a la que iba, ya que estaba en una cabina cerrada.

- No tiene relación que las víctimas hayan usado cinturón o no ya que las muertes y lesiones se originaron por "la creación de un elevadísimo riesgo no permitido" por parte del conductor.

De madrugada

La madrugada del 18 de febrero de 2017 quedará signada como el tiempo en que ocurrió el accidente vial con más víctimas fatales en la provincia. Sanhueza se manejaba un micro de la empresa chilena Turbus camino a la Terminal del Sol. A la altura de Horcones, el hombre perdió el dominio y terminó volcando. El hecho se cobró la vida de 19 personas y para las autoridades se motivó por el exceso de velocidad del conductor.